Yatırım gurusundan 'altın' uyarısı

Uluslararası piyasalarda ‘yatırım gurusu’ olarak tanınan, Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, merkez bankalarının çok fazla para bastığını ve bu durumun paranın değerini düşürdüğünü vurgularken, kendisinin de elinde altını olduğunu ve altın, gümüş almaya devam ettiğini söyledi.

Rogers, altın fiyatlarındaki yükselişin bir anlamda da riskli olduğunu ve böyle durumlarda balon olma ihtimalinin de olduğunu vurguladı.

Bloomberg HT’ye konuşan ünlü yatırımcının açıklamaları şöyle;Merkez bankalarının hazineyi fonlamasına daha ne kadar devam edeceği konusunda Rogers, “Maalesef bu durum şu an Japonya’da, İngiltere’de ve dünyanın çoğu yerinde oluyor. Merkez bankaları şu an çok fazla para basıyor. Yeni bir teori de var; MMT (more money today-bugün daha fazla para), bu daha fazla para anlamına geliyor. ‘Endişelenmeyin biz para basacağız ve bunu harcayacağız’ diyorlar. Kimse ne kadar devam edeceğini bilmiyor ama iyi sonuçlanmayacağını biliyoruz” dedi.

Para basmanın artmasıyla birlikte paranın değerini neyin belireyeceği konusunda ise Ünlü Yatırımcı, “Bildiğiniz üzere tarihte de gördük. İnsanlar para bastıkça veya çok fazla para ürettikçe paranın değeri azalır. Bu her şeyde böyle, çok fazla üretilirse onun değeri düşer. Reel varlıklarla kıyaslandığı zaman tabii ki paranın değeri düşer. Altın ve gümüşle kıyaslandığı zaman düşer” diye ekledi.

"Ben bir köylüyüm ve diğer köylülere diyorum ki altın ve gümüş alın"

Rogers ayrıca, “Biraz altınım var ve altın almaya başladım ben. 2019’un yazından beri bir kez daha altın ve gümüş alıyorum. Gümüş biraz daha ucuzdu, altından biraz daha fazla gümüş alıyorum. Çünkü tarihe baktığımız zaman insanlar paraya ve hükümete olan güvenlerini kaybettikleri zaman altın ve gümüş alırlar. Akademisyenler ve siyasetçiler bunu yapmayın diyor ama ben bir köylüyümdür. Dünyadaki diğer köylülere de diyorum ki altın ve gümüş almalıyız” dedi.

"Altın çok fazla fiyatlanırsa balon olabilir"

Altını ne zaman elinden çıkaracağı konusunda da, “Umarım hiçbir zaman satmak zorunda kalmam ve çocuklarımın da bir gün altın ve gümüşü olur. Çünkü herkesin biraz altın ve gümüşü olmak zorunda. Bu bir güvenlik politikası, başka bir şey olmasa bile ancak şuan bir risk var; işler çok kötü gidecek olursa altın ve gümüş bir balona dönüşebilir. Balona dönüşecek olursa satmak zorunda kalırım. Bir balon oluştuğunda elinizde tutmamalısınız çünkü uzun bir süre çöküş yaşar. Umarım ki işler o yöne gitmez, fazlaca fiyatlanmaz ve balon olmaz” dedi.

Altının balon olarak görülecek seviye için “Bu konu hakkında bir fikrim yok, ülkenizdeki ekonomi kanallarını izleyin. 10 bin dolar bile olur ama umarım ki o noktaya gitmez. Ons başına belki 6 bin-7 bin dolara diyebiliriz. Bu çok büyük bir balon olur ve o zaman satmam gerekir” diye vurguladı.

"Aşı haberlerinden önce ABD seçimleri var"

Aşı haberlerinden önce seçimlere bakılması gerektiğini vurgulayan Rogers, “İlk olarak şöyle düşünelim ABD’de bir seçimimiz var. Siyasetçiler seçimi kazanmak için elinden geleni yapıyor, çok fazla para basıyorlar. Seçimlerden sonraki 1-2 yıl içinde işler daha da kötüleşecek. Her yerdeki hükümetler çok fazla para basacaklar. İşte o zaman ben altının çok fazla yükselmesini bekliyorum. Bu arada 5 bine bile gidebilir. Çok fazla fiyatlanmış olur eğer giderse, ancak 10 bine giderse belki o zaman satabilirim” dedi.

"ABD dolarına rakip olarak Çin para birimi olabilir"

ABD doları zaten rezerv para birimiydi. Belki 10-20 yıldır böyle. ABD tarihteki en büyük borcu olan ülke. Diğer ülkeler de alternatifler aramaya başladılar. Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya, İran mesela ‘bir dakika bu adil bir şey değil’ diyorlar. İşler yanlış gittiği zaman yaptırım uyguluyorlar ve biz sorun yaşıyoruz diyorlar. Ülkeler siyasi açılardan alternatif arayışı içindeler ve ABD doları için rekabetçilik içindeler. Önümüzdeki 10 yıl içinde bir başka para birimi ABD dolarının karşısına rakip olarak çıkacak. Benim düşüncem Çin para birimi olabilir, ancak o şu an bloklu bir para birimi ve uluslararası para birimi olarak çok fazla bir şey yapamayabilir. Çin para birimini biraz daha açabilirse, bir sonrasında ABD dolarına rakip olabileceğini düşünüyorum.