Altında 2 ayın en büyük haftalık artışı

Çarşamba günkü Fed toplantısından çıkan mesajlarla yükselen altın 2 ayın en iyi haftalık performansını kaydetti.

30.07.2021 14:09:000
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Altında 2 ayın en büyük haftalık artışı

Altın ABD Merkez Bankası’nın ekonomik destekleri geri çekmeyeceği ve yakın vadede faiz artırmayacağı beklentisiyle 2 aydan fazla sürenin en iyi haftalık performansına ilerledi.

Spot altının onsu dün 1,832 dolarla 15 Temmuz’dan beri en yüksek seviyeye çıkmasının ardından bugün 1,827 dolardan işlem görüyor. Altın böylece yüzde 1.4’lük artışla 21 Mayıs’tan beri en iyi haftalık kazancını kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın bu hafta faiz kararı sonrası düzenlediği basın toplantısında faiz artışını henüz düşünmediklerini belirtmesi altının yüzde 1’den fazla yükselişinde etkili olmuştu.


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