Bir şirket daha halk arz yolunda

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaretin pay başına 28 liradan halka arz başvurusuna onay verildi

18.06.2021 00:52:000
Paylaş Tweet Paylaş
Bir şirket daha halk arz yolunda

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaretin pay başına 28 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaretin 68 milyon lira, İnfo Yatırım Menkul Değerlerin ise 38 milyon 100 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay verdi.

İnfo Yatırım Menkul Değerlerin 300 milyon lira, Atılım Faktoringin 87 milyon 303 bin lira, Yapı Kredi Faktoringin 1 milyar 250 milyon lira, Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaretin ise 300 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusu onay aldı.

Kurul, ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 33 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Öte yandan, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber ile Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in bazı maddelerinde değişikliğe gidildi

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı

Bulut'ta bir gardırop ister misiniz?

Bulut'ta bir gardırop ister misiniz?

Mayıs ayında en çok konutun satıldığı 6 il

Mayıs ayında en çok konutun satıldığı 6 il

Fransa Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı

Fransa Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu nisanda azaldı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu nisanda azaldı

Günlük aşılamada yeni rekor

Günlük aşılamada yeni rekor

Yorum Yaz