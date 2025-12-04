Yabancı yatırımcı borsada geçen hafta ne yaptı? (24-28 Kasım)

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 594,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

4.12.2025 15:25:310
Paylaş Tweet Paylaş
Yabancı yatırımcı borsada geçen hafta ne yaptı? (24-28 Kasım)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Kasım haftasında 9,2 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 594,5 milyon dolarlık DİBS, 200 bin dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 21 Kasım haftasında 31 milyar 589 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 28 Kasım haftasında 31 milyar 471,7 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 16 milyar 460 milyon dolardan, 17 milyar 227,9 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 546,2 milyon dolar oldu. Böylece, yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 21 Mart haftasından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (5 Aralık)

Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (5 Aralık)

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

4 Aralık tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

4 Aralık tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

BİST'ten dün iki hisseye tedbir kararı geldi

BİST'ten dün iki hisseye tedbir kararı geldi

SPK'dan 7 şirketin sermaye artırımına onay geldi

SPK'dan 7 şirketin sermaye artırımına onay geldi

1 şirket SPK'dan halka arz onayı aldı

1 şirket SPK'dan halka arz onayı aldı

Yorum Yaz