Borsa İstanbul’da gong Barem Ambalaj için çaldı

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Barem Ambalaj'ın 378 milyon TL halka arz tutarı ve 277 bin yatırımcıya yapılan satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini söyledi.

Borsa İstanbul’da gong, Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arzı için çaldı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, Barem Ambalaj’ın çok uzun yıllara ve geniş bir birikime dayanan iş hayatına, bundan sonra borsada işlem gören bir şirket olarak devam etme kararı aldığını belirtti.

Barem Ambalaj’ın yöneticilerini tebrik eden Ergun, şunları kaydetti:

“Barem Ambalaj, yıllar içerisinde genişlettiği üretim tesisleriyle 3 bölgemizde istihdam ve katma değer sağlamaktadır. Bu üretimini entegre bir yapıda gerçekleştirebilmek için büyüme sürecini devam ettirmektedir. Bu büyüme sürecinde kağıt üretim tesisi kurmayı planlaması, güneş enerjisini kullanmaya başlaması bu yolda çok önemli adımlardır. Barem Ambalaj, Türkiye’nin en büyük 1.000 sanayi şirketi içinde yer almaktadır. Borsa İstanbul olarak sanayi şirketlerimizin, büyümelerinin finansmanını halka arzlardan sağlamaları çok değerli bir adımdır. Sanayicilerimizi borsaya kazandırma çalışmalarımız, Borsa Sanayici Toplantılarımız devam etmektedir. Barem Ambalaj, Borsamız Yıldız Pazarı'nda işlem görecek olan BIST Yıldız, BIST Sınai, BIST Katılım endekslerimizde de yer alacaktır. Barem Ambalaj bu halka arzda, 378 milyon TL halka arz tutarı ve 277 bin yatırımcıya yapılan satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirdi. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

“İlk 500 sanayi şirketinden biri olmayı hedefliyoruz”

Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Recep Taşyanar ise Barem Ambalaj’ı halka açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Barem Ambalaj’ın 1999 yılında bir apartmanın zemin katında 70 metrekarelik bir alanda hayata başladığını hatırlatan Taşyanar, 840’tan fazla kişinin istihdam edildiği, 26 ülkeye ihracat yapan ve hedefleri daha yukarılarda olan bir şirketin mensupları olduklarını anlattı.

Taşyanar, 2022’de 1,5 milyar TL ciroyu geçmeyi ve ilk 500 sanayi şirketinden biri olmayı hedeflediklerini aktararak, satışların yaklaşık yüzde 20’sini ihraç ettiklerini, gelecek yıllarda ihracatın üretimlerinin yüzde 50’sine ulaşacağını, bundan da emin olduklarını söyledi.

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül de Barem Ambalaj’ın yatırımcılardan 2,4 kat talep topladığını belirterek, “İnfo Yatırım olarak sermayenin tabana yayılmasını, şirketlerimizin ürettikleri değerlerin yatırımcıların ilgisine sunulmasının, paylaşılmasının, birlikte büyümenin, ekonomimiz açısından ne kadar önemli olduğunun farkındayız." dedi.

Akgül, İnfo Yatırım olarak 2021 yılında 5 halka arz gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "2022 yılında ise 3 halka arz gerçekleştirdik. Şimdi dördüncü olarak Barem Ambalaj'ın halka arzını gerçekleştirmekte bulunmaktayız. Barem Ambalaj’ın yatırımcılardan gördüğü ilgiden mutluluk duyuyor, halka arzın hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.