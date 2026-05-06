Borsa İstanbul'da gong Gedik Yatırım'ın 35'inci yılı onuruna çaldı

Borsa İstanbul'da 2010'dan bu yana işlem gören Gedik Yatırım, törende 35 yıllık yolculuğunun yanı sıra gelecek hedeflerini de paylaştı.

Törene Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Onur Topaç, Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar, Inveo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç'ın yanı sıra sektör temsilcileri, yatırımcılar ve Gedik Yatırım çalışanları katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Onur Topaç, sadece aracı kurum faaliyetleriyle sınırlı kalmayan bir yapıya kavuştuklarını, 35 yıllık süreçte yatırım bankacılığından girişim sermayesine, varlık kiralamadan kripto varlıklara ve finansal teknolojilere kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren kapsamlı bir finansal şirketler topluluğuna dönüştüklerini kaydetti.

Kuruldukları günden bu yana stratejik bir finansal sıçrama gerçekleştirdiklerini belirten Topaç, şu ifadeleri kullandı:

"35 yıllık bir şirketiz ancak son 6 yılımıza çok şey sığdırdık. İştirak sayımızı 7'ye yükseltirken, iştiraklerimizin bilançomuzdaki payını yüzde 46 seviyelerine taşıdık. Attığımız büyüme adımlarıyla 2019 yılında 11 milyon dolar olan net karımızı, 2025 sonunda 35,2 milyon dolar seviyesine çıkardık. Elbette bu gelişim düz bir çizgiyle olmadı. Zor bir sektörde, piyasa koşullarına bağlı dalgalı bir seyirde, her fırtınadan daha da güçlenerek çıktık."

Topaç, dünya ekonomisinin özellikle 2020'den bu yana adeta bir "test döneminden" geçtiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Pandemi şoku, kopan tedarik zincirleri ve küresel enflasyon fırtınasına rağmen operasyonel çevikliğimiz ve gü��lü teknolojik altyapımızla bu süreci veri odaklı yönettik. Gücümüzü verdiğimiz güvenden, teknolojiden ve çalışanlarımızdan alıyoruz. 1996 yılında internetten ilk emri ileten kurum olma öncülüğümüzü, yakında lansmanını yapacağımız yeni mobil uygulamamızla sürdürüyoruz. Sermaye piyasalarının 'okulu' olarak, 650'yi aşkın uzman kadromuzla sektöre değer katmaya, sermaye piyasalarında vizyonumuz olan her alanda liderlik için çalışmaya devam edeceğiz. Sektörün en çok şubesine sahip kurumu olarak sahadayız ve yeni geliştirdiğimiz, sektörde bir ilk olan 'private' konseptimizle hizmet kalitesinde standartları yeniden tanımlıyoruz. Misyon Yatırım Bankası ile yatırım bankacılığında, Marbaş Menkul Değerler ile sermaye piyasalarının farklı segmentlerinde, Inveo Ventures ile girişimcilik tarafında, Ichain ve Misyon Kripto ile dijital varlık alanında, GY Varlık Kiralama ile kira sertifikası alanında aktif rol alıyoruz."

Gedik Yatırım'ın gelecek hedeflerinde stratejik bir derinleşme olduğunu söyleyen Topaç, gelirleri çeşitlendirmek ve aracılık faaliyetlerinin dalgalı seyrinden daha az etkilenmek için iştirakler kurmak ve büyütmekle geçen yılların ardından gelecek yıllarda bu yapıların şirket değerine bugün olduğundan çok daha fazla olumlu katkı sağlamasını beklediklerini aktardı.

Topaç, 16 yıldır halka açık bir şirket olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Temettünün öneminin farkındayız ve son 6 yıldır aralıksız nakit temettü dağıtıyoruz. 2026 yılı için de dağıtılabilir karımızın yüzde 50'sini nakit temettü olarak dağıtma hedefimiz bulunuyor. Gedik Yatırım, sermaye piyasalarının ülkemiz için taşıdığı hayati önemin tam olarak farkında. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine gelebilmemiz için, bugünün ekonomik koşullarında sermaye piyasalarının önemi yadsınamaz. Bu bilinçle ülkemiz için 35 yıldır olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

- "Büyüme yolculuğumuz kolay olmadı"

Inveo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç da Gedik Yatırım'ın 1991'de Türkiye sermaye piyasalarına yön veren, gelişiminde rol oynayan bir kurum olma hedefiyle yola çıktığını belirtti.

O günden bu yana attıkları her adımda sermaye piyasalarına değer katan, yatırımcılara kapsamlı hizmetler sunan ve güven temelli bir ilişki kuran bir yapı inşa etmeye odaklandıklarına değinen Topaç, "35 yıldır yatırımda 'güvenin adresi' olmamız, bu yaklaşımın en güçlü göstergesi. Bu süreçte sektörün büyümesine ve gelişimine katkı verirken, Gedik Yatırım'ın büyümesi için de çalıştık." dedi.

Topaç, Gedik Yatırım'ın büyüme yolculuğunun kolay olmadığını belirterek, "Ancak bugün geriye dönüp baktığımızda gurur duyacağımız bir durumdayız. Bu yolculukta en büyük gücümüz, her zaman insan kaynağımız oldu. Çalışanlarıyla büyüyen bir kurum olarak, hem şirketimize hem de sektörümüze kazandırdığımız nitelikli insan kaynağıyla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Gedik Yatırım'ın teknoloji yatırımlarıyla sektöre birçok ilki kazandırdığını ve çok sayıda öncü iş yaptığını aktaran Topaç, şu değerlendirmede bulundu:

"Hayata geçirdiğimiz ilklerle yatırımcılarımıza en iyi hizmeti vermek için çalıştık. Bugüne kadar 30 halka arzda liderlik, 3 halka arzda eş liderlik ve 170'in üzerinde halka arzda konsorsiyum üyeliği üstlendik. Toplam 203 şirketin sermaye piyasalarıyla buluşmasına katkı sağladık. 35 yıllık çalışmanın akabinde Gedik Yatırım, 2025 yılı sonu itibarıyla 5 milyar liranın üzerinde bir öz sermayeye ve 25 milyar liraya yakın bir aktif büyüklüğe ulaştı. Sadece finansal başarılarımızla değil, eğitimden çevreye, spordan sosyal projelere kadar farklı alanlarda toplum ve insanlar için değer üretmeye çalıştık."

Topaç, Gedik Yatırım'ın yolculuğunda "sürekli gelişime" önem verdiğini ve her zaman "kaliteli iş yapma" felsefesiyle hareket ettiklerini söyledi.

Hızlı büyümek için değerlerinden ödün vermediklerini ve menzillerini hep uzun tuttuklarını aktaran Topaç, Gedik Yatırım'ın bir aracı kurumun yanı sıra yatırım bankasından kripto varlıklara, girişim sermayesinden İslami finansmana uzanan bir şirketler topluluğu haline geldiğini vurguladı.

Topaç, geniş finansal ekosistemleri ve 35 yıllık deneyimlerinin, geleceğe ümitle bakmalarını sağladığına değinerek, "Gedik Yatırım olarak, sermaye piyasalarının gelişimi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.