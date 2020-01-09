Borsada kazançlar yüzde 4'e yaklaştı

Trump'ın ABD-İran geriliminde tansiyonu düşüren açıklamaları piyasaları da rahatlattı. Küresel piyasalara eşlik eden Borsa İstanbul'da hisse senetleri yüzde 4'e yakın primli seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptığı gerilimi sonlandıracak açıklamaları, piyasalardan anında yanıt buldu. Hafta başından bu yana sert yükselişlerin yaşandığı petrol ve altında gelen sert kâr satışlarıyla, ABD'nin Kasım Süleymani suikastından önceki seviyelere çekildi.

Brent petrolün varil fiyatı 65 dolar civarında değerlenirken; 1600 doların üzerine çıkan altının ons fiyatı ise 1557 dolara kadar geriledi.



Trump'ın açıklamalarından hemen önce 5,95'in üzerindeki dolar/TL kuru, Trump'ın yumuşak açıklamalarıyla birlikte 5,90 seviyelerine çekildi. Kurda düşüş bugün de devam ederken; dolar/TL 5,8680 ile 17 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeleri gördü. Saat 13:40'de dolar/TL kuru 5,8740 liradan, euro/TL 6,5306'den satılıyor.

Faizler 2,5 yılın dibinde

2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 26 baz puan azalışla yüzde 11,56'yı test ederek, Ağustos 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü.



Borsa İstanbul'da artılar yüzde 3'ü geçti

BİST 100 Endeksi, açılışta yüzde 2,09 değer artışıyla 115 bin 236 puandan güne başladı. Hisse senetleri, kademeli bir şekilde yükselişini sürdürdü ve BİST 100 endeksi 117 bin puana dayandı. Saat 13:40 itibarıyla endeks dünkü kapanışa göre yüzde 3,53 primle 116 bin 853 puanda.

ABD ve Asya borsaları yükselişle kapandı

ABD Başkanı Trump’ın yaptığı açıklamalar sonrasında İran ile jeopolitik gerilime yönelik endişelerin azalması ile küresel piyasalar toparlanıyor.

ABD'de borsaların açık olduğu saatlerde gelen Trump'ın açıklaması ABD borsalarını da yükseltti. NYSE borsasının kapanışıyla Dow Jones yüzde 0,56, S&P 500 endeksi yüzde 0,49 ve NASDAQ yüzde 0,67 arttı.

ABD-İran geriliminin azalmasıyla Asya borsalarında da artılar görülüyor. Asya endekslerinde günü kapanışları şöyle:

- Japonya’nın Topix Endeksi, yüzde 1.5 yükseldi.

- Şanghay Bileşik Endeksi, yüzde 0.6 arttı.

- Hong Kong Hang Seng Endeksi, yüzde 1.1 yükseldi.

- Güney Kore Kospi Endeksi, yüzde 1.1 arttı.

- Avustralya’nın S&P/ASX 200 Endeksi, yüzde 0.8 yükseldi.