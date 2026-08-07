DestekBank 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

DestekBank, 2026 yılının ilk çeyreğinde sergilediği güçlü büyüme performansını ikinci çeyrekte de sürdürdü. Bankanın 2026 yılının ilk yarısındaki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre %197 artarak 1,45 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde toplam nakdi kredi hacmi %44, toplam özkaynakları ise %105 büyüdü.

Etkin bilanço yönetimi ve sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda güçlü finansal sonuçlara imza atan DestekBank’ın toplam aktifleri, geçen yılın aynı dönemine göre %59 artarak 42,7 milyar TL’ye yükseldi. Sermaye yeterlilik oranı %22,3 seviyesinde gerçekleşti.

DestekBank’ın toplam özkaynakları, geçen yılın aynı dönemine göre %105 artışla 6,8 milyar TL’ye ulaşırken, özkaynak kârlılığı ise %48 olarak gerçekleşti. Bankanın nakdi kredi hacmi 26,7 milyar TL’ye, gayrinakdi kredi hacmi ise 8 milyar TL’ye yükseldi.

DestekBank Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçları şöyle değerlendirdi:

“2026 yılının ilk yarısında, teknoloji yatırımlarımız ve insan odaklı bankacılık yaklaşımımızla büyüme ivmemizi daha da güçlendirdik. Elde ettiğimiz sonuçlar, doğru stratejiyle ilerlediğimizi ve güçlü bir finansal yapı oluşturduğumuzu ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde de dijital bankacılık yatırımlarımıza devam ederek müşterilerimize daha hızlı, yenilikçi ve erişilebilir çözümler sunmayı; reel sektörü destekleyerek ülke ekonomisine sağladığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz.”