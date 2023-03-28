Enflasyona karşı hisse senedi öne çıkıyor

Talip Yılmaz





Küresel tarafta piyasalar satış baskısı altında hareket ederken Borsa İstanbul tarafında da ocak ayında kâr satışları gözlendi. Borsada yılın ilk yarısında geniş bir bant içinde dalgalı bir seyrin olmasını bekleyen Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü YILMAZ ARISOY, “Hisse senedi, özellikle yurt içi TL bazlı yatırımlar açısından önemli bir enflasyon koruması sağlayabilir. Ancak hisse seçimi dikkatli yapılmalı” diyor.

Dünyada riskli varlıkların yılın ilk çeyreğinde satış baskısı altında kalacağı ve tepki yükselişlerinin satış fırsatı olarak görüleceği bir dönemden geçiyoruz. Ocak ayında Borsa İstanbul tarafında da düzeltmelerin olduğu bir süreç yaşandı. Enflasyon konusundaki gelişmelere dikkat çeken Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, borsanın özellikle yurt içi TL bazlı yatırımlar açısından önemli bir enflasyon koruması sağlayabileceği kanaatinde. Risk algısına göre yüzde 30 ila 70 arasında portföylerde hisse önerisinde bulunan Arısoy, hisse seçiminin daha önemli hale geldiğini özellikle vurguluyor. Yılmaz Arısoy’un piyasa beklentileri ve yatırımcılara tavsiyeleri şöyle:

Piyasaları 2023’te nasıl bir seyir bekliyor? Yatırım için uygun bir ortam var mı?

Ocak ayında araştırma ekibimiz tarafından hazırladığımız hisse görünüm strateji raporunda da yer aldığı üzere küresel çapta riskli varlıkların, şubat-mart aylarında satış baskısı altında kalacağını düşünüyoruz. Tepki yükselişi ve daha büyük düşüşün yaz aylarında bir diple son bulacağı kanaatindeyiz. Bundan dolayı da tepki yükselişlerinin yaza kadar satış fırsatı olacağını düşünüyoruz. Global resesyon kaygılarıyla birlikte küresel merkez bankalarının sıkılaşma adımlarının da öne çıktığı bir dönemde olduğumuzu söyleyebiliriz. Yılın ikinci yarısı küresel piyasalarda daha pozitif bir havada geçecektir.

Borsa İstanbul, küresel piyasalara göre nasıl bir hareket sergiler?

2022’de küresel piyasalardan son derece olumlu ayrışan BIST’in 2023’te makro görünüme ve kâr büyümelerine göre daha az ayrışmasını öngörebiliriz. BIST için yılın ilk altı ayında geniş bir bant içinde dalga boyu yüksek ve geçen yıla nazaran daha iki yönlü bir piyasa beklentimiz var.

Yılın ilk çeyreğinde yatırımcı portföy dağılımını nasıl yapmalı?

Son dönemde gerek yurt içi gerek yurt dışında enflasyon konusundaki gelişmeleri dikkate aldığımızda hisse senedi piyasasının özellikle yurt içi TL bazlı yatırımlar açısından önemli bir enflasyon koruması sağlayabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla seçici olmak kaydıyla, portföy dağılımlarında hisse senetlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu paralelde risk sever yatırımcıların portföy dağılımlarında yüzde 70’in üzerinde, daha dengeli bir portföy dağılımında ise yüzde 50 aralığında ve risk algısı daha düşük yatırımcılar için de yüzde 30 bir hisse ağırlığının uygun olabileceğine inanıyoruz. Uzun vadeli yatırımcılar açısından ise altının portföylerde yer alması gerektiğini düşünüyoruz.

Borsada bundan sonra ne bekliyorsunuz? Tekrar 6.000’e doğru yukarı hareket görür müyüz? Yoksa bu dalgalı süreç devam eder mi?

BIST için birçok yönden tarihi bir yıl olan 2022’den sonra 2023 yılının daha yüksek oynaklık ve daha fazla belirsizliğin fiyatlanacağı bir yıl olmasını bekliyoruz. 2023’ün tamamında ama özellikle yılın ilk yarısında, yerli yatırımcıların piyasada daha belirleyici olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Kısacası yeni bir yıla girerken, hisse ve sektör tercihlerinde defansif bir duruşun daha makul olduğu fikrindeyiz. Bununla birlikte yılın geneline baktığımız zaman taktiksel ve gündeme bağlı olarak da seçimlerde ve davranışlarda daha esnek bir yaklaşıma ihtiyaç duyulacağı düşüncesindeyiz. Yatırımcıların bu tip dönemlerde soğukkanlı ve rasyonel hareket etmesi önem kazanıyor. Biz de bu noktada deneyimli araştırma ekibimizin hazırladığı raporlarla, yaptığımız çalışmalarla yatırımcılarımızı sürekli olarak bilgilendirmeyi hedefliyoruz, onların doğru stratejiler kurmaları adına yanında oluyoruz.

Yatırımcıya ne tavsiye ediyorsunuz? Nasıl bir strateji belirlemeli?

Yatırımcılar, hisse tercihlerini yaparken önceden belirledikleri hedeflere ve ilkelere sadık kalır, piyasaya bir bütün olarak bakıp değerlemeleri karşılaştırmalı analiz ederlerse ve içsel değere odaklanırlarsa uzun vadede kazançlı çıkma olasılıklarını artırırlar.

Borsanın getiri potansiyelini değerlendirir misiniz?

Ocak ayında araştırma ekibimiz tarafından 2023 yılı için hazırlanan “Taktiksel Esneklik ve Seçici Yaklaşım” başlıklı hisse senedi strateji raporunda seçici olmak kaydıyla Borsa İstanbul’un önemli fırsatlar barındırdığı paylaşıldı. Araştırma ekibimizin inceleme kapsamındaki şirketler için hesapladığı hedef değerlemeler ortalama yüzde 40 artış potansiyeli barındırıyor. Yılın başında, defansif, yurt içi talep odaklı ve oynaklığı görece daha düşük hisseleri önceliklendiriyoruz.

Model portföyünüzde hangi hisseler yer alıyor?

2023 taktiksel değişikliklere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacağımız bir yıl olacak. Geçen yıl endeksin yüzde 32 üzerinde getiri sağlayan model portföyümüzde yer alan hisseler, görece korunaklı, maliyetlerdeki artışlarını fiyatlarına kısmen veya tamamen yansıtabilen, nakit akışları öngörülebilir isimlerden oluşuyor. Model portföyümüzde, portföye yeni eklenen Bim Birleşik Mağazalar, Turkcell, Türk Havayolları dışında Coca-Cola İçecek, Ford Otosan, Aksa Enerji, Akbank, Otokar, Enka İnşaat ve TSKB yer alıyor.

Son dönemde altında yaşanan yükselişi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Altın, geçen yılın önemli bir bölümünü dünyada atılan sıkılaştırma adımlarının olumsuz etkisine rağmen yatay kapattı. Bu sıkılaştırma baskısının azalmasıyla birlikte altının ciddi prim yaptığını gördük. Kasım ayından bu yana ABD’de enflasyonun ve faizlerin düşüş eğilimine girmesiyle, FED’in faiz artırım hızını yavaşlatacağına olan beklentiler güçlendi. Bu beklentilerle kasım ayında gördüğü 1.600 dolar seviyelerinden yükselen altın fiyatlarının ara düzeltmeler gerçekleştirse de 2023 yılında 2.075 zirve seviyesine yönelik yükseliş oluşturabileceğini düşünüyoruz. Altın başta olmak üzere emtia fiyatlarının 2023 yılında güçlü bir seyir izlemesini bekliyoruz.



“2023 DAHA İYİ OLACAK”



Küresel piyasalar için yılın ilk yarısında geneli itibarıyla riskten kaçış fiyatlaması bekliyoruz. Ancak 2023’ün tamamı için bir yıl öncesine göre daha olumluyuz. Yaz döneminde FED’in politika dönüşünün ardından ABD dolarından riskli varlıklara, gelişmekte olan ülke varlıklarına, emtiaya (özellikle bakır), değerli metallere ve yüksek getirili bonolara geçme zamanı gelecek.”











YAPI KREDİ YATIRIM’IN AJANDASI



Sermaye piyasalarına olan ilginin artmasına paralel yoğun bir ajandamız var. Müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla özellikle pandemi sürecinde yoğun bir şekilde kullanılan dijital kanallardan sunduğumuz hizmetleri çeşitlendiriyoruz.

Yatırım Dünyam platformumuzda yatırımcılarımızın daha kolay işlem yapmaları adına ürün çeşitliliğimizi artırdık. Böylece piyasayla ilgili ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve veriyi tek bir uygulamada sunarken, müşterilerimizin alım satım işlemlerini de hızlıca yapmalarına olanak sağladık.

Platform içinde yer alan, araştırma ekibimiz tarafından hazırlanan raporlar yatırımcılarımızın hisseler ve piyasalar hakkında bilmeleri gereken detay ve gelişmeleri öğrenebilecekleri önemli kaynaklar. Özellikle doğru hisse senedi seçiminin büyük önem taşıdığını da sürekli olarak belirtiyoruz.

Mobil bankacılık uygulamalarını kullanan 11 milyon müşterimiz var. O tarafta müşterilere en uygun yatırım önerilerini sunmaya çalışıyor, ayrıca araştırma raporlarımızı daha fazla müşterimize ulaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Son dönemde açtığımız yeni şubelerimizle Türkiye genelinde faaliyet gösteren toplam 20 şubemiz mevcut. Müşterilerimize her noktadan hizmet veriyoruz. 2023 yılında da daha fazla şube açarak müşterilerimize dokunmaya devam edeceğiz.





