Escar'ın halka arz büyüklüğü 165 milyon lira oldu

Filo kiralama şirketi Escar'ın halka arz büyüklüğü 165 milyon lira oldu. Halka arza 29 bin 810 yatırımcı katılım sağlarken, 2,5 kat talep geldi.

10.07.2021 10:12:000
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Escar'ın halka arz büyüklüğü 165 milyon lira oldu

Filo kiralama şirketi Escar'ın halka arzında 7-8 Temmuz'da gerçekleşen talep toplama işlemi tamamlandı.

Escar'ın halka arzına 2,5 kat taleple gelirken, büyüklüğü 165 milyon lira olarak gerçekleşti.

Halka arz fiyatının 15 lira olduğu ihraçta 29 bin 810 yatırımcı katılım sağladı. İhraç sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 20,26 oldu.

Escar Genel Müdürü Nora Karakaş,  halka arzdan elde edilecek brüt 132,3 milyon liralık kaynağın yüzde 70'nin şirketin büyüme hedeflerine bağlı olarak filonun geliştirilmesi için kullanılacağını belirtirken, kalan kısmın da finansal borç ve işletme sermayesi ödemelerinde kullanılacağını ifade etti.

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