Futbol kulüpleri bilanço açıkladı

Galatasaray Sportif A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı kulüp sezonun ilk altı ayında 75.8 milyon TL dönem karı etti. Bir önceki yılın aynı döneminde 489 bin TL zarar kaydetmişti.

BloombergHT’de yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin açıklamasına göre kulüp 2019 -2020 sezonunun ilk altı ayında 26.6 milyon TL dönem karı elde etti. Sarı-lacivertli ekip 2018 – 2019 sezonunun ilk altı ayında 56.95 milyon TL zarar etmişti.

Beşiktaş ise 2019 – 2020 sezonunun ilk altı ayında 151.67 milyon TL zarar etti. Bir önceki yılın aynı döneminde 156.39 milyon TL zarar yazmıştı.