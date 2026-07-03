GOLDA Gıda halka arz sonuçları açıklandı: Bireysele kaç lot verdi?

Golda Gıda'nın halka arz sonuçları açıklandı. Halka arza toplam 749 bin 674 kişi ve kurum katılırken, yurt içi bireysel yatırımcılara hesap başına en fazla 131-132 lot pay dağıtıldı.

Golda Gıda paylarının halka arzında talep toplama sürecinin ardından dağıtım sonuçları açıklandı.

Buna göre halka arza toplam 749 bin 674 yatırımcı ve kurumdan talep geldi. Katılımcıların 748 bin 81'ini yurt içi bireysel yatırımcılar oluşturdu.

Bireysel yatırımcıya kaç lot düştü?

Halka arz sonuçlarına göre yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde yatırımcılara hesap başına en fazla 131-132 lot pay dağıtımı yapıldı.

Bu miktar, halka arz fiyatı üzerinden yaklaşık 1.205 TL ile 1.214 TL arasında bir yatırım tutarına karşılık geldi.

Yüzde 5'in üzerinde pay alan olmadı

Açıklanan sonuçlara göre halka arz edilen payların yüzde 5'inden fazlasını alan herhangi bir kişi veya kurum bulunmadı.