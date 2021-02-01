Gümüş 'Reddit' ile 6 ayın zirvesini gördü

Gümüş fiyatları, yeni haftaya Reddit’in tetiklediği alım çılgınlığıyla beraber yüzde 5’ten fazla yükselişle başlayarak 6 ayın zirvesini gördü.

Fazla talepten dolayı perakende satış noktaları külçe ve sikke gümüş talebiyle hafta sonu dolup taşarken ABD’de Apmex gibi değerli metal satıcıları, aşırı talepten dolayı Asya piyasaları açılana kadar siparişleri işleme koyamayacaklarını söyledi.

Gümüş vadeli kontratları, Reddit kullanıcılarının akımıyla geçen haftayı neredeyse yüzde 6 yükselişle kapatmıştı. Geçtiğimiz yılı yüzde 50’ye yakın yükselişle kapatan gümüş, yıllık performansta altını ikiye katlamıştı.

Gümüş fiyatları, geçen hafta perşembe gününden bu yana yüzde 12,55 yukarıda.







