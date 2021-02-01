Gümüş 'Reddit' ile 6 ayın zirvesini gördü

Reddit akımlarının devam etmesiyle beraber gümüş yeni haftaya da yüzde 5'ten fazla yükselişle başladı.

1.02.2021 10:04:000
Paylaş Tweet Paylaş
Gümüş 'Reddit' ile 6 ayın zirvesini gördü

Gümüş fiyatları, yeni haftaya Reddit’in tetiklediği alım çılgınlığıyla beraber yüzde 5’ten fazla yükselişle başlayarak 6 ayın zirvesini gördü.

Fazla talepten dolayı perakende satış noktaları külçe ve sikke gümüş talebiyle hafta sonu dolup taşarken ABD’de Apmex gibi değerli metal satıcıları, aşırı talepten dolayı Asya piyasaları açılana kadar siparişleri işleme koyamayacaklarını söyledi.

Gümüş vadeli kontratları, Reddit kullanıcılarının akımıyla geçen haftayı neredeyse yüzde 6 yükselişle kapatmıştı. Geçtiğimiz yılı yüzde 50’ye yakın yükselişle kapatan gümüş, yıllık performansta altını ikiye katlamıştı.

Gümüş fiyatları, geçen hafta perşembe gününden bu yana yüzde 12,55 yukarıda.



Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Capital 2021 Şubat başlıkları

Capital 2021 Şubat başlıkları

Capital 2021 Ocak başlıkları

Capital 2021 Ocak başlıkları

‘Dijital Geleceğe Yön Verenler’ NGN IT Vision 2021’de buluştu

‘Dijital Geleceğe Yön Verenler’ NGN IT Vision 2021’de buluştu

İş dünyası liderleri ve STK’lar ‘Sıfır Atık Zirvesi’nde buluşacak

İş dünyası liderleri ve STK’lar ‘Sıfır Atık Zirvesi’nde buluşacak

Capital 2020 Aralık başlıkları

Capital 2020 Aralık başlıkları

Teknolojideki dönüşüm masaya yatırıldı

Teknolojideki dönüşüm masaya yatırıldı

Yorum Yaz