Hedef 137.000

Talip Yılmaz

Son dönemde piyasalarda olumlu bir rüzgar var ve borsa bu havadan olumlu etkilenerek TL bazında rekor kırıyor. Vakıf Yatırım Genel Müdürü KEMAL ŞAHİN, olası kâr satışlarına rağmen olumlu trendin devam etmesini bekliyor. Düşük faiz ortamında borsaya yeni yatırımcı gelmesini de bekleyen Şahin, “Endekste hedef değerimiz 137.000. Model portföyümüzde ise Akbank, Aselsan, Garanti, Kardemir D, Migros, Soda Sanayi, TAV ve THY bulunuyor” diyor.

2019 sonuna doğru özellikle ABD-Çin arasında Faz 1 anlaşmasının imzalanacağı ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinde, anlaşmalı ayrılık beklentilerinin güçlenmesi, küresel piyasaları pozitif etkiledi. ABD ve Avrupa başta olmak üzere hisse senedi piyasaları bu rüzgardan olumlu etkilendi. Gelişmekte olan piyasalar tarafında yüksek iskontosuyla dikkat çeken Türkiye de bu durumdan faydalandı ve yukarı hamleler gözlendi. Faizlerin düşük sevilerde olması ve makroekonomide pozitife dönmeye başlayan havayla birlikte bu trendin devamını bekleyen Vakıf Yatırım Genel Müdürü Kemal Şahin, TL bazında yeni rekorlar bekliyor. Kemal Şahin’in piyasa beklentisi ve yatırımcılara tavsiyeleri şöyle:

2020 yılında piyasaların izleyeceği ana başlıklar neler olacak?

Küresel piyasalar, 2019’da olduğu gibi gelişmiş ülke merkez bankalarının büyümeyi desteklemek için atacağı adımları izlemeye devam edecek. Ancak bu kez 2019 yılından farklı olarak, faizlerdeki düşük seyrin devam edeceği beklendiği için daha çok FED ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) varlık alım programlarını konuşacağız. ABD ile Çin arasında Faz 1 anlaşması ardından da tarafların anlaşmayı genişletme yolundaki adımları, küresel piyasalar için önemli olacak. Ayrıca bu yıl kasım ayında ABD’de seçim olacak.

TCMB faiz indirimlerine devam ediyor. Bu trend daha devam eder mi?

TCMB yıla başlarken 75 baz puan indirimle politika faizini yüzde 11,25 seviyesine çekti. Karar metninde ise enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği, bu iyileşmeyle beklentilerde de genele yayılan düzelmenin sürdüğü belirtildi. Yılın ilk yarısında enflasyondaki eğilime bağlı olarak TCMB’den adımlar görmeyi bekliyoruz.

Borsa için yılın ilk çeyreğinde ne bekliyorsunuz? Yukarı trend devam eder mi?

Hem yurt dışı piyasalardaki pozitif seyrin hem içeride BIST-100 endeksindeki yükseliş eğiliminin ilk çeyrekte sürmesini bekliyoruz. Gerileyen faizler ve makroekonomik göstergelerdeki iyileşmelerin borsaya etkisinin pozitif olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Yeni rekor seviyeler görülmeye devam edilecek. Bizim mevcut durumda şirket değerlemeleri üzerinden öngördüğümüz seviyeler 137.000. Ancak ilk çeyrekte 130.000 seviyeleri ilk aşamada hedeflense de yükselişlerin ardından kâr satışları da görebiliriz.

Dolar/TL tarafında ne bekliyorsunuz? Yılın ilk çeyreğinde nerelerde?

TCMB’nin yüzde 24’ten yüzde 11,25’e kadar yaptığı faiz indirimlerinin ardından kur, piyasanın beklediği tepkiyi göstermedi. TCMB, piyasa beklentisinden fazla indirim yapsa da kurda geçtiğimiz 6 ayda ciddi bir stabilizasyon gözlemledik. Bunun sebebi olarak TCMB’nin de vurguladığı gibi dezenflasyon sürecinin ikna edici olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bundan sonraki süreçte, hem benzer ülke para birimlerindeki seyir hem faizlerin seviyesi itibarıyla kurda daha rekabetçi seviyeler görülebilir. Ancak TL’de 2020 yılında enflasyonun altında bir değer kaybı bekliyoruz.

Gösterge faiz tarafında ilk çeyrek beklentiniz nedir? TL faizde getiri hangi yatırım aracında?

Gösterge tahvil faizinde TCMB’nin faiz indirim sürecinde yaklaşık 16 puan gerileme görüldü ve ciddi bir ralli yaşandı. Bu süreçte enflasyonun da 2019 hedefi olan yüzde 12’nin altına gerilediğini gördük. Bundan sonraki dönemde TCMB Başkanı Murat Uysal’ın da ifade ettiği gibi ölçülü faiz indirimi yaklaşımının devam edeceğini düşünüyoruz. Bu da gösterge tahvilde tek haneli faizlere işaret ediyor. Bu nedenle sınırlı kalmış olsa da Hazine tahvillerinde hala potansiyel var. Ayrıca mevduat faizlerinin de tek haneli seviyelere geldiğini göz önüne aldığımızda nispeten yüksek getiri sunan özel sektör tahvilleri de cazip görünüyor.

Altın tarafında beklentiniz nedir? Yukarı trend devam eder mi?

Ons/Altın 2019 yılında yaklaşık 5 yıldır süren bant hareketini sonlandırdı ve 300 dolar değer kazanarak 1.550 dolar seviyelerine geldi. Aynı durum stabil kur ile beraber gram altına da yansıdı. Altın yatırımında genelde iki ana tema öne çıkar; düşük faiz ortamı ve riskten kaçış. 2019 yılında bu iki tema da zaman zaman gündeme geldi. 2020 yılında da özellikle düşük faiz ortamının korunmasını bekliyoruz. Zaman zaman oluşabilecek risk algısı da kısa vadede dalgalanmalara sebep olabilir. Bu nedenle ons /altın tarafında 1.500 doların üzerinde hareketin devam etmesi beklenebilir. Orta, uzun vadede ise 1.700 dolar seviyeleri çok uzak değil.



MODEL PORTFÖYÜMÜZDEKİ 8 HİSSE



AKBANK: Sektörde yüksek likidite, ihtiyatlı karşılık politikası ve yüksek verimlilik rasyolarına sahip olması nedeniyle Akbank’ı beğeniyoruz. Benzerleri arasında en düşük gider/gelir oranına sahip olan bankanın önümüzdeki yıllarda da verimlilik artışında sektörde pozitif ayrışma göstermeyi sürdüreceğini düşünüyoruz. Akbank için 12 aylık hedef fiyatımız 9,70 TL.

ASELSAN: Güçlü büyüme hikâyesi, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı korunaklı operasyonel/finansal yapı ve cazip değerleme çarpanları nedeniyle beğeniyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız 30,14 TL.

GARANTI BBVA: Güçlü sermaye yeterlilik rasyosu, benzer bankalara göre yüksek özkaynak kârlılığı, dengeli kredi portföyü ve ihtiyatlı karşılık ayırma politikası nedeniyle hisseyi beğeniyoruz. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımız 13,00 TL. KARDEMIR D: Katma değerli ürünlerin satışlar içindeki payını artırma stratejisi, küresel çelik ve cevher fiyatlarında normalleşme öngörmemiz ve Filyos Limanı Projesi’ne ilişkin beklentilere bağlı olarak beğeniyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız 3,48 TL.

MIGROS: Sahip olduğu çoklu format yapısı ve her segmentten gelir grubuna hitap edebilen ürün portföyü ile büyürken bunu inorganik büyüme hamleleriyle de destekledi. Böylece son yıllarda güçlü operasyonel performans sergiledi. Operasyonel performans ve borçlulukta devam eden iyileşme nedeniyle Migros’u beğeniyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız 31,86 TL.

SODA SANAYI: Soda külünde global oyuncu olan şirket, ihracatçı yapısı, güçlü finansal görünümü ve hedef değerimize göre cazip iskontosu nedeniyle model portföyde yer alıyor. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımız 9,24 TL.

THY: 2019, zayıf iç talep, İstanbul Havalimanı’na taşınma, Boeing 737 MAX krizi ve Airbus uçak teslimatında yaşanan gecikmeler nedeniyle operasyonel olarak zor bir yıl oldu. Bu yıl olumlu talep ortamı ve daha düşük birim giderlerin etkisiyle operasyonel performansta iyileşme bekliyoruz. THY için 12 aylık hedef fiyatımız 18,61 TL’dir.

TAV: Havalimanı operasyonları ve hizmet şirketlerinin güçlü büyüme potansiyeli, Tunus operasyonu ve cazip değerleme çarpanları hisseyi öne çıkarıyor. Hisse için 12 aylık hedef fiyatımız 38,35 TL.







