Kervan Gıda halka arz için SPK’ya başvurdu

Türkiye’nin önemli yumuşak şeker üreticilerinden Kervan Gıda, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu. Şirket paylarının, 2020 yılında halka arz edilerek Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmesi planlanıyor. 85 ülkeye ihracat yapan Kervan Gıda, elde edeceği kaynağın büyük bir bölümü ile yurt dışı ve yurt içinde yeni yatırımlara ağırlık vermeyi planlıyor. Kervan Gıda, önümüzdeki üç yılda dünyada ilk beşe girmeyi hedefliyor.

Halka arz sürecine OYAK Yatırım liderliğindeki konsorsiyumun aracılık edeceği Kervan Gıda’nın talep toplama tarihi ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Hedef dünyadaki en büyük 5 üretici arasına girmek

Halka arz sonrası yatırımlarını daha da artırmayı hedeflediklerini anlatan Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, “Yaklaşık 2.100 kişilik ekibimizle güçlü bir dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. Büyüme oranı yüksek bir kurum olarak faaliyetlerimizi daha da geliştirmek için farklı yatırımlar yapmak hedefindeyiz. 2019 yılında yüzde 29 artışla, 687 milyon TL ciro elde ettik. 2020 yılının ilk yarısında ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41 büyüyerek, altı aylık dönemi 469 milyon TL ciroyla kapattık. Şu anki üretimimizin yaklaşık yüzde 57’si ihracata yüzde 43’ü ise iç pazara yönelik. Halka arz sonrası sağlayacağımız kaynağın büyük bir bölümüyle yurt içi ve yurt dışında yeni yatırımlara imza atacağız. Hedefimiz Türkiye’de ilk sıraya yükselirken, dünyadaki en büyük beş üretici arasına girmek” dedi.

‘Avrupa’da yeni bir yatırım yapmayı hedefliyoruz’

Sürece ilişkin planlamalarını da aktaran Başar, “Halka arz sonrası şirketin sağlayacağı kaynağın üç ana başlıkta değerlendirilmesini planlıyoruz. İlk olarak Avrupa’da yeni bir yatırım yapmayı hedefliyoruz. Gümrük avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalında Bebeto markasının konumunu güçlendirmek istiyoruz.

Bu doğrultuda potansiyel satın alma işlemlerine ilişkin bir yönetim danışmanlığı sözleşmesi imzaladık ve hedef firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. İkinci adımımız ise devam etmekte olan hat yatırımlarımızın ve yeni fabrika binası alımının finanse edilmesi olacak. Son olarak ise kurumun finansal yapısını daha da güçlendirmeyi planlıyoruz” dedi.



