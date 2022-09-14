Midas’ta masrafsız borsa işlemleri başladı

Amerikan borsalarına düşük işlem ücreti ile yatırım yapma imkânı sunan modern yatırım uygulaması Midas’ta hesap işletim ve saklama gibi ücretler ödemeden BIST işlemleri de yapılabilecek.

Türk ve Amerikan borsalarına yatırımı tek platformda birleştiren, Borsa İstanbul yatırım işlemlerinde hesap işletim ücreti, saklama ücreti, hesap açılış ücreti, canlı veri ücreti, takas payı, rüçhan kullanımı gibi masrafların hiçbirini almayan Türkiye’nin ilk masrafsız yatırım uygulaması olan Midas, düşük komisyonları ve modern yapısı ile öne çıkıyor.

Midas CEO’su Egem Eraslan, “Kaldırdığımız masraflar ve düşük komisyonlar sayesinde yatırımcılara binlerce lira tasarruf sağlayacağız. Amacımız Midas kullanıcılarının yaptıkları yatırımlarda kazançlarını yükseltebilmek.” ifadelerini kullandı.

Midas yatırım hesaplarında Borsa İstanbul işlemleri yıl sonuna kadar komisyonsuz olacak.

5 dakikada yatırım hesabı açılışı

Mobil uygulama üzerinden dijital olarak yatırım hesabı açma kolaylığı sunan uygulama, Midas’ı ilk defa kullanan yatırımcıların 10 dakikadan kısa bir sürede hesap açılışı, para transferi ve ilk yatırım işlemini kolayca gerçekleştirmesini sağlıyor.

Midas yatırım hesapları ile kullanıcılar, anlaşmalı bankalardan ücretsiz ve anında hem Türk Lirası hem de Amerikan Doları göndererek yatırıma başlayabiliyor. Kullanıcılar uygulama içinde dolar alım satım işlemi de yaparak iki borsa arasında anında geçiş sağlayabiliyor.

Borsa İstanbul ve Amerikan borsalarını ilk defa aynı platformda buluşturan Midas, tüm yatırım ihtiyaçlarını karşılayan tek platform olmayı hedefliyor.

Sabah 10.00’dan gece 23.00’e kadar gün boyu yatırım

200 binden fazla kullanıcıyı Amerikan borsaları ile buluşturan Midas’ın yenilikçi yatırım deneyimi artık sabah 10.00’da BIST ile başlayıp ABD borsalarının kapanış saati olan 23.00’e kadar devam edecek.

Borsa İstanbul işlemleri ile birlikte portföylerini Midas yatırım hesaplarına taşımak isteyen yatırımcıların virman işlemleri de uygulama içerisinde hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay hale geliyor. Ayrıca ilk defa tamamen dijital olarak gerçekleştirilen rüçhan işlemleri de Midas’ın dikkat çekici özelliklerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Midas’ın büyüme yolculuğu

Midas CEO’su Egem Eraslan, “Kullanıcılarımızın tüm yatırım ihtiyaçları için tek platform olma yolunda ilerliyoruz. Midas’ın büyüme yolculuğunda en heyecan verici kilometre taşlarından birini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız Midas kullanıcılarına en şeffaf ve modern yatırım deneyimini sunabilmek.

Yalnızca bu yıl 4 milyon doların üzerinde mühendislik yatırımı yaparak tüm SPK lisanslı kuruluşların ARGE’ye harcadığı tutarın yarısından fazlasını tek başımıza harcamış olduk. Kullanıcılarımız Midas’a güveniyor ve farklı yatırım ihtiyaçlarını da Midas güvencesi ile gerçekleştirmek istiyor. Bu sebeple önümüzdeki dönemde hedefimiz kripto para yatırımlarında da en güvenilir tercih olmak.” dedi.