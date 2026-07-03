Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz oluyor

Dünyaca ünlü saat markalarının Türkiye distribütörlüğünü yürüten Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ("Saat&Saat") halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından onaylandı.

1994 yılında kurulan Saat&Saat, sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye’nin Saatçisi konumuna geldi. Kuruluşunun ardından Adidas ve DKNY markalarının distribütörlüğünü alarak büyüme trendine giren Saat&Saat, 2005 yılında fiziksel şubeleşmeye gitti ve ilk mağazasını İstanbul Cevahir AVM’de açarak perakende sektörüne giriş yaptı.

Halihazırda Maurice Lacroix, Raymond Weil, Ebel, Universe Constant, Versace, Ferragamo, Jacques Philippe, Boss, Emporio Armani, Guess, Michael Kors, Welder, Fossil, Philipp Plein, Gc, Calvin Klein, U.S Polo Assn., Tory Burch, Tommy Hilfiger, Lacoste, Diesel, Adidas, Wesse gibi dünya çapında ün kazanmış 30’dan fazla markayı portföyünde barındıran Saat&Saat, yakın zamanda Timex ve Plein Sport markalarını da portföyüne kattı. Kuruluşundan bugüne, müşterilerin değişen ihtiyaçlarına ve trendlere uyum sağlayarak saat sektöründe önde gelen oyuncular arasında yer alıyor.

Halka Arz

Şirket finansal yapısını güçlendirerek, yeni büyüme hedeflerine ulaşmak amacıyla halka açılıyor. Halka arza ilişkin onaylı izahname Saat&Saat’in www.saatvesaat.com adresinde, konsorsiyum liderleri olan Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ("Garanti BBVA Yatırım") www.garantibbvayatirim.com.tr ile Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Halk Yatırım") www.halkyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (kap.org.tr) yayımlandı. Halka arzda satış “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecek. Şirket paylarının halka arzında talepte bulunacak yatırımcı grupları, “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar” ve “Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar” olacaktır.

2026 yılının ilk 3 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yaklaşık %20,9 oranında büyüme sağlayan Saat&Saat ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2026 itibarıyla yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle geriye dönük 12 aylık cirosu yaklaşık 13,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönem itibarıyla geriye dönük 12 aylık Düzeltilmiş FAVÖK marjı ise yaklaşık %32,4 olarak gerçekleşti.

Halka Arz Künyesi

Halka arz öncesi sermaye: 620.222.018 TL Sermaye artırımı: 40.166.973 TL Halka arz sonrası sermaye: 660.388.991 TL Halka Arz Satışa Sunulan Pay Adedi: Ek satış dahil 80.333.946 adet B grubu pay (ek satış hariç 66.944.955 adet B grubu pay) Birim pay fiyatı: 56 TL Halka Arz Büyüklüğü (Tüm Payların Satılması Durumunda)

Ek Satış Hariç: 3.748.917.480 TL

Ek Satış Dahil: 4.498.700.976 TL

Halka açıklık oranı (Tüm Payların Satılması Durumunda)

Ek Satış Hariç: %10,14

Ek Satış Dahil: %12,16