Çinli bankalardan finansman sağlanacağı haberi, aylardır devam eden ralliyi destekledi ve şirket hisseleri dün rekor kırdı. Hisseler % 4 civarında yükselerek 422.01 dolar oldu ve böylece yükselişini 4. günde de sürdürdü.

Şirketin Şanghay'daki fabrikasında ürettiği Model 3 tipi elektrikli araçlar için Çin bankalarından 10 milyar yuan (1.4 milyar dolar) kredi alacağı belirtiliyor. Konuya ilişkin açıklamanın bu hafta yapılması bekleniyor.

Tesla hisseleri 23 Ekim'de açıklanan sürpriz kar rakamından bu yana % 65 oranında yükseldi. Şirketin CEO'su Elon Musk dün twitter'da 'hissenin çok yükseldiği' mesajını paylaştı.