TL varlıkların ağırlığı artacak

Piyasalar zorlu bir süreçten geçti. Peki bundan sonra ne olacak? Piyasalar hangi seviyelerde denge bulacak? Bu soruları, 20,6 milyar TL’lik fon büyüklüğünü yöneten Yapı Kredi Portföy’ün genel müdürü Emir Alpay’a sorduk, piyasalardaki yeni denge seviyelerini ve yatırım stratejilerini konuştuk:

Ekim ayında piyasalarda yaşanan dengelenmeyi nasıl yorumluyorsunuz?

TCMB tarafından alınan politika aksiyonları çok yerindeydi. Ek olarak hükümet tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) hedeflerin piyasalar tarafından gerçekçi olarak algılanması da süreçte etkili oldu. Yine ekonominin, kur artışı gibi şoklara verdiği tepki hızlı oldu. Bu durumu hem dış ticaret hem de enflasyon verilerinde görebiliyoruz. Bakıldığında eylül ayı enflasyon verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, dış ticaret ve ödemeler dengesi verileri beklentilerden çok daha iyi geldi. Bu durum yaşananların geride kaldığı algısını güçlendirdi ve piyasaları olumlu etkiledi.

Bundan sonra piyasaları hangi dinamikler etkileyecek?

Takip edilmesi gereken en önemli gösterge 2019 bütçe tasarısı, Meclis’e gönderildi. Aslında YEP bütçe tarafında tasarrufa gidileceği sinyallerini zaten vermişti. Bütçe tasarısı YEP ile uyumlu. 2019 için 36,7 milyar TL tutarında bir faiz dışı fazla hedefi var. Bu hedefe ulaşılması piyasalarda stabilizasyonu kolaylaştıracaktır. Ayrıca TCMB’nin bundan sonraki aksiyonları önem kazanıyor. Buna ek olarak YEP’in fiyat istikrarı konusundaki net duruşu, piyasalar açısından önemli. YEP’teki beklentilere uyumlu gerçekleşmelerle, kur ve faizde daha aşağı seviyelerde dengelenmeleri görebileceğiz.

Bu süreçte borsa, yeniden 110.000 ve üstü seviyelere doğru hareket edebilir mi?

Kurda stabilizasyonun devam etmesi durumunda hisse piyasasında da olumlu seyir devam eder. Daha önce söylediğimiz üzere, üçüncü çeyrekte piyasalarda yaşanan volatilite aslında temel verilere dayanmayan bir hareketti. Eylül ve ekim ayı ise bir toparlanma sürecine işaret etti. Buna ek olarak üçüncü çeyrek bilanço ve gelir tablosu verilerini takip etmek gerekecek. Bizim beklentimiz ise yıl sonunda 100.000 civarında bir endeks seviyesi.

Hangi sektör ve hisseleri fonlarınızda daha çok tercih edersiniz?

Aslında genel olarak tüm hisselerin değer kaybettiği bir dönemi geride bıraktık. Dolayısıyla her sektörde cazip fırsatlar var. Bizim daha çok öne çıkardığımız sektörler demir-çelik ve cam. Yine ihracat tarafı da güçlü otomotiv ve beyaz eşya şirketleri yatırımcılarca takip edilmeli.

Dolar kurunda dengelenme nerede olur?

Hükümet, TCMB ve BDDK’nın hamleleri sonucunda yıl sonu itibarıyla 5,00-5,50 aralığında dengelenme mümkün. Yeni zirveler ise şu anda gündemde değil. Ama her şeyden önce YEP’te hedeflerin ne ölçüde gerçekleşmekte olduğu görülmek istenecek.

Gösterge faiz tarafında beklentiniz nedir? Merkez, yeni hamleler yapabilir mi?

Mevcut durumda faizlerde yatay seyir beklemek daha mantıklı. Piyasalar tarafında da YEP’e ne kadar uyumlu hareket edildiğini görmek gerekecek. Önümüzdeki iki-üç ay YEP’e uyumlu veriler, piyasaların moralini artıracaktır. Merkez’in de elini güçlendirecektir. Bu süreç devam ederse, 2019 ilk çeyrek sonlarına doğru yeniden faiz indirimleri gündeme gelebilir.

TL mevduat tarafında yüzde 26 ve üstü seviyeler gündemde. Burada ne olur?

TL mevduat faizlerinde de kademeli aşağı gidiş olacak. Bu kadar yüksekte durması, kredileri de pahalılaştırır. Ağustostaki hareket sonrası, en yüksek seviyeleri burada gördük zaten.

Altın tarafında beklentiniz nedir? Hem ons hem gram/TL tarafında yılı nasıl kapatırız?

ABD faizlerinin artma eğiliminde olduğu dönemde ons bazında altın cazip olmaktan çıkıyor. Bu konuda FED’in politikası yakından izlenmeli. Şu ana kadar beklentilerin çok dışında bir FED politikası izlemedik. Gelecek mesajların politika patikasında olumsuz değişime işaret etmediği durumda altın tekrar yatırımcının gündemine gelebilir. TL bazında altın için ise kurun önemi artıyor. Yeni pozisyonlar için kurdaki stabilizasyonun tamamlanması beklenmeli.