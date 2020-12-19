Trump onayladı: Çinli şirketlere borsa engeli

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli şirketleri, denetim standartlarına uymamaları halinde ABD borsalarından çıkarabilecek yasa tasarısını imzaladı.

19.12.2020 09:45:000
Paylaş Tweet Paylaş
Trump onayladı: Çinli şirketlere borsa engeli

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Trump'ın, "Yabancı Şirketler Sorumluluk Yasası'nı" imzaladığı belirtildi. 

Söz konusu yasa, yabancı şirketlerin, ABD Kamu Muhasebesi Gözetim Kurumu'nun denetimlerine art arda 3 yıl uymamaları halinde Amerikan borsalarında listelenmesini engelliyor. 

Çinli şirketleri hedef aldığı belirtilen yasanın, Alibaba, Baidu, Pinduoduo ve PetroChina gibi firmaları etkileyebileceği kaydediliyor. 

Ayrıca yasa, kamu şirketlerinin yabancı bir hükümetin kontrolünde olup olmadıklarını açıklamalarını gerektiriyor. 


Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dolar/TL, 7,76 seviyelerinde

Dolar/TL, 7,76 seviyelerinde

Yeşil sahaların devleri kasımda yatırımcısını sevindirdi

Yeşil sahaların devleri kasımda yatırımcısını sevindirdi

Borsa ilk yarıda tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Borsa ilk yarıda tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Yorum Yaz