Varlık Fonu, EBRD'nin yüzde 10 hissesini satın aldı

Türkiye Varlık Fonu, Borsa İstanbul'daki yüzde 10 EBRD hissesini satın alarak payını yüzde 90,6'ya çıkardı.

31 ARALIK, 20190
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Varlık Fonu, EBRD'nin yüzde 10 hissesini satın aldı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın  (EBRD) yüzde 10'luk hisselerini bugün satın alarak Borsa İstanbul'daki payını yüzde 90,60'a çıkardı.

TVF'den yapılan açıklamada, "Potansiyeline ve geleceğine inandığımız Borsa İstanbul'daki payımızı ve temsil gücümüzü artırarak Türkiye'nin bu çok değerli kurumunu İstanbul Finans Merkezi stratejimiz kapsamında bölgesel lider haline getirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'ye inanan ve Borsa İstanbul'a değer katan EBRD'ye teşekkür ederiz" denildi.



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