Dolar/TL, Trump'ın Türkiye'yi tehdit ettiği tweet sonrası 18 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye olan 5,84'ü geçerken, Borsa İstanbul, 100.600 seviyelerine kadar indi.

Dolar/TL, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştireceği operasyonun bölgede jeopolitik endişeleri tetiklemesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi ekonomisini yok etmekle tehdit etmesinin ardından sert yükselişle 5.85 seviyesine yaklaşarak son 4 ayın en yükseğine çıktı.

Güne 723 puan azalışla 102.269 seviyesinden başlayan Borsa İstanbul'da ise satış baskısı ilerleyen dakikalarda arttı. 100.600 seviyelerine kadar inen BIST 100 endeksi'nde kayıplar bir ara yüzde 2'yi geçti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,55 azalarak 101.396,91 puana geriledi.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.000-105.500 bandını test eden BIST 100 endeksi, öğleden sonra Suriye sınırına ilişkin haber akışı ile düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 düşüşle 102.993,20 puandan tamamlamıştı.

Piyasalar ilk gelişmelerin ardından operasyon sürecinin nasıl ilerleyeceğine ve ikili ilişkilere etkisine yönelik gelişmeleri ve siyasilerin olası açıklamalarını takip ediyor.



























