Dolar 7,20'nin üzerine çıktı

Dün piyasaların kapanışına doğru 7,25'e doğru atak yaptıktan sonra günü 7,16'dan tamamlayan dolar/TL, bu sabah 7,20'nin üzerinde işlem görüyor.

25.02.2021 10:38:000
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Dolar 7,20'nin üzerine çıktı

Yurt içi ve yurt dışında yoğun veri akışı ve gündemin bulunduğu günde, Türkiye'de Ekonomik Güven Endeksinin ardından, TCMB tutanakları ve para banka istatistikleri ön plana çıkıyor. Yurt dışında ise ABD büyüme rakamları takip edilecek.

Ekonomi yönetimindeki değişimin yaşandığı Kasım ayından bugüne neredeyse aralıksız her gün benzer para birimlerinden pozitif ayrışan TL'de bu hafta itibarıyla negatif ayrışma görülüyor.

 Geçtiğimiz cuma gününden bu yana yönünü yukarı çeviren dolar/TL, dün piyasaların kapanışına doğru 7,25 seviyesine kadar tırmandıktan sonra günü 7,17 düzeyinde kapattı. Böylece, 6,89 ile son 6 ayın en düşük seviyelerine kadar çekilen dolar/TL, 4 işlem gününde yüzde 5'in üzerinde artmış oldu. Dolar/TL'de yükseliş bu sabah da devam ediyor. Sabah saatlerinde 7,16-7,17 bandında yatay seyreden dolar/TL, piyasaların açılmasıyla 7,20'nin üzerine çıktı. Euro/TL'de de geçen haftanın ortasında başlayan yükseliş hareketi kuru, 8,36'dan 8,80 düzeyine kadar taşıdı. Euro/TL, bu sabah saatlerinde 8,78'lerden işlem görüyor.

 

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