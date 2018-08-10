Dolar dur durak bilmiyor!

Türk Lirasında değer kaybı devam ederken, günün ilk işlem dakikaları sert hareketlere sahne oldu. Dolar/TL kısa sürede soluksuz tırmanışla 6.25 zirvesine ulaştı. Benzer hareket euroda da izlendi ve euro/TL 7.16'ya kadar çıktı. Sert yükselişlerin ardından düşüş de hızlı oldu ve dolar/TL 5.85 ve euro 6.70 seviyelerine çekildi.

Kurun gördüğü yeni zirve ile birlikte TL'nin dolar karşısındaki günlük değer kaybı yüzde 15'e yaklaşırken, TL gelişmekte olan ülke para birimleri arasında açık ara en kötü performansı gösteriyor.

TL'nin zirve seviyesi dikkate alındığında yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı ise yüzde 40'a ulaştı.

Dolar/TL'de Türk heyetinin ABD'deki görüşmelerinde herhangi bir ilerleme işareti bulunmaması ardından gözlenen yükseliş devam ederken, piyasada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşma ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni ekonomik modeline yönelik açıklamalar izlenecek.

"Onların doları varsa bizim Allah'ımız var"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam Rize'de yaptığı kısa hitapta ekonomi ile ilgili çeşitli kampanyalar sürdürüldüğünü söyleyerek, "Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var" dedi.

Erdoğan'ın bugün saat 14:00'te Bayburt Buluşması'na ve 16:30'da Gümüşhane Geçişi Çevre Yolu açılış törenine katılımı sırasında yapacağı açıklamalar piyasalarca izlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise saat 14:30'da Yeni Ekonomi Modeli'ni açıklayacak.

Açıklanacak çerçevenin ay sonunda açıklanacak olan OVP için sinyal niteliğinde olacağı, ekonomide büyüme ya da enflasyondan hangisine eğilim olacağının izleneceği belirtiliyor.

"Panik modunun durdurulması lazım"

Bir bankacı, "Erdoğan'ın açıklaması, diğer taraftan Japonya kaynaklı stop-loss işlemlerinin çalışması derken piyasada ciddi bir panik durumu var. Bugün Erdoğan'ın yapacağı konuşma, hemen ardından da Albayrak'ın açıklamalarını izleyeceğiz. Gelinen noktada piyasa artık ciddi aksiyon bekliyor. Şu anki düşük likidite ortamında swap piyasası 325 baz puanlık bir faiz artışı fiyatlıyor" dedi ve şöyle devam etti: "Albayrak bugün kapsamlı bir ekonomik çerçeve açıklayabilir ama artık önemli olan uygulama. Ortodoks politikalara dönüş, politika faizinin yüzde 25-30 arası bir yere oturması gerek. Panik modunun durdurulması, ardından ciddi bir faiz artışı, ciddi bir ekonomik program ve bu programa bağlılık taahhüdü verilerek uygulanması, şu an lazım olan bu."

Fitch: Görünüm bozuldu

Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin TL'deki sert değer kaybını durdurması gerektiğini belirterek ülkenin durumunun bir ay önceki kredi notu indiriminden bu yana bozulduğu uyarısında bulundu.

Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek üzere ABD'ye giden Türk heyeti dün Türkiye'ye döndü.

Görüşmelerde herhangi bir ilerleme işareti bulunmaması ve net bir açıklama yapılmaması da piyasada tedirginliğe, kurda oynaklığın sürmesine neden oluyor.