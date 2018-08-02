Dolar kuru 5 TL'yi aştı

ABD'nin Türkiye'de bazı kişi ve kurumlara yaptırım kararı haberinin ardından Dolar kuru 5 liranın üzerine çıktı. Euro ise 5,86 seviyesinde .

Dün 4,9189/4,9219 seviyesinde olan dolar/TL ABD'den yaptırım haberinin ardından dün akşam 5,0150'ye kadar yükseldi.

TL'nin tarihi zirveyi görmesiyle birlikte dolar karşısında yılbaşından bu yana değer kaybı da yüzde 24 oldu.

BDDK'DAN KREDİ İŞLEMLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dolar bugün yeniden yükselişe geçerek 5,0934 seviyesine kadar yükseldi. Kur 5,04'ten işlem görüyor.



Euro/TL 5,86 seviyesinde hareket ediyor.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir" denildi.

BORSA SATIŞLA AÇILDI

BIST 100 endeksi de düşüşle açıldı. ABD'nin yaptırım kararı sonrası THY, ASELSAN ve bankalar yüzde 2'den fazla satış yedi. BIST 100 Endeksi 95 bini test ediyor.