Haftaya 5,85’den başlayan dolar, bu sabah erken işlemlerde 5,8736 TL’ye yükseldi. Böylece dolar 15 Ekim 2018’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dolar öğleden sonra 5,88’i gördü.

Euro 6,59, sterlin ise 7,58 liradan el değiştiriyor.

Gram altının satış fiyatı 240, çeyrek altın ise 394 lira…

ABD ekonomik verileri petrol fiyatları da TL üzerinde baskı unsuru oluşturuyor. ABD’nin İran muafiyetlerini uzatmama kararı sonrası 6 ayın zirvesini gören Brent petrol, bu sabah 74.20 dolar seviyesinde…

DİRENÇ ARALIĞI 5,87 – 5,90

5.87-5.90 bandının direnç aralığı olduğunu söyleyen uzmanlar, bu bandın aşılması halinde TL’deki değer kaybının yüzde 3-4’leri bulacağını söylüyor.

Merkez Bankası’nın yarın açıklayacağı faiz kararı da yakından takip ediliyor. Ancak temmuz öncesi yüzde 24’lük politika faizinde bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor.

Küresel piyasalarda ise ABD-Çin ticaret görüşmeleri izlenmeye devam ediyor. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin müzakerelere katılmak için 30 Nisan’da Çin’e gidecek. Çin’i temsil eden üst düzey yetkili Liu He de, 8 Mayıs’ta Washington’u ziyaret edecek.