Dolar/TL seçim sonuçlarının ve liderlerin mesajlarının izleneceği güne her iki yönde dalgalanarak başladı. Bir ara yüzde 2'ye yakın değer kaybı yaşayan borsa ardından cuma kapanışının üzerine çıktı.

Türkiye dün sandık başına gittiği ve gelecek 5 yıl için yerel yönetimler tercihini yaptı. Genel olarak sonuçlar netleşirken İstanbul'da hem AK Parti'nin hem CHP'nin "kazandık" açıklaması yapması ve sandık verilerinin geçen zamana rağmen paylaşılmaması yeni bir "belirsizlik" olarak ortaya çıktı.

Buna karşın YSK Başkanı Güven saat 10:15'te, "Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Geçen hafta sert şekilde dalgalanan dolar/TL seçim sonuçlarının izlendiği güne de her iki yönde hareketle başladı.

Cuma kapanışta 5.5781 seviyesinde olan kur, bugün en yüksek 5.7015 ve en düşük 5.5508 seviyelerini gördü. Dolar/TL, saat 14:00 itibariyle yüzde 0,11 düşüşle 5.5670 seviyesinde yer aldı.

Türk Lirası'ndaki düşüşe paralel Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem güne düşüşle başladı. Güne 93.908 puandan başlayan borsa, 91.864 puana kadar geriledi. Ardından toparlanan piyasa 94.700 bölgesine çıktı. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kazancıyla 93.961,10 puana çıktı.

Dolar kuru seçim sonrası yeniden yön arayışında olacakken, Türk Lirası üzerinde ana baskı unsuru yurt içi yerleşiklerin 24 haftadır kesintisiz artmaya devam eden ve 179.3 milyar dolarlık rekor büyüklüğe ulaşan döviz mevduatları.

Bu arada seçim sonrası ilk değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4,5 yıllık seçimsiz döneme vurgu yaparak ekonomi gündemine odaklanılacağı mesajını verdi.

Diğer taraftan ABD ile S-400/F-35 konusunun neden olduğu gerilim gündemdeki yerini koruyor. Ayrıca Çin-ABD görüşmelerine yönelik haber akışı ve İngiliz parlamentosunun Başbakan May’in planı da dahil tüm alternatifleri reddetmesinin ardından kördüğüme dönen Brexit konusu yakından izleniyor.