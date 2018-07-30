Dolar ve Euro'da hareketlilik

ABD ile yaşanan Rahip Brunson geriliminin ardından bankalararası piyasada dolar 4,89, euro 5,72 seviyesinde hareket ediyor.
ABD yönetiminin en üst düzey isimlerinin, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacağı açıklamalarının dolarda geçen hafta yükseliş görülmüştü.
Dolar/TL, yeni haftaya artışla başlamasının ardından 4,90 seviyesini gördü.
Euro/TL ise 5,72 seviyesinde hareket ediyor.
Uzmanlar, bugün yurt dışında Euro Bölgesi, temmuz ayı tüketici güven endeksi ve ABD'de haziran ayı bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan dolar/TL'de 4,8970'in önemli direnç konumuna geldiğini söyleyen analistler, 4,80'in destek konumunda izleneceğini dile getirdi.