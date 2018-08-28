Dolar ve Euro'da yukarı yönlü seyir

Uzun tatil sonrası haftanın ilk gününde yukarı hareket eden dolar/TL, bu sabah 6,17 seviyesinde güne başladı. Kur, 6.23 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar/TL dün gün içerisinde yüzde 3’ü aşan yükselişle 6.30 seviyesine kadar çıkarken, gün sonunda 6.15'in üzerinde dengelenmişti.

Kurda, rekor sonrası geri çekilmelerin 6 seviyesi altında sınırlı kaldığı görülüyor. Fed’in faiz konusundaki duruşu, gelişen ülke piyasaları için pozitif olsa da yurtiçinde ABD ile gerilen siyasi ilişkilere ilişkin belirsizlik nedeniyle kurlar üzerinde baskı devam ediyor.

Piyasada bir yandan ABD ile ilişkiler ve buna bağlı haber akışı izleniyor. Veri gündemi ise bugün daha zayıf. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da, "Türkiye İçin Kazanç Vakti" sloganıyla, gayrimenkul alanında hayata geçirilecek kampanyayı basın toplantısı ile kamuoyuna anlatacak.