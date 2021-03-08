Dolar ve Euro'da yükseliş hızlandı

Yeni haftaya 2021 yılının zirvesindeki seviyelerini koruyarak başlayan dolar/TL, gün ortasında ani bir hareketlenmeyle 7,67'ye kadar tırmandı. Euro/TL'de de 9,10 seviyesi aşıldı.

Küresel piyasalarda tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi, ABD Senatosu'nun teşvik paketini onaylamasıyla gelen risk iştahını baskılarken, Türk Lirası da yeni haftanın ilk işlem gününde dolar karşısında yüzde 1'i aşan kayıp yaşadı

Dolar/TL yeni haftaya risk iştahındaki düşüşle hızlı yükselişle girdi.

Kurda yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 1'i aşan artışla 7,68 seviyesinin üzeri test edildi.

Küresel piyasalar tarafında S&P 500 vadelilerin artıdan eksiye geçtiği, bununla birlikte doların da değer kazandığı görüldü. Bloomberg dolar endeksinde günlük düşüş yüzde 0,5'i buldu. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,60 seviyesindeki seyrini korudu.

Geçen hafta ABD tahvil getirilerindeki yaşanan yükselişin etkisiyle kur 7,58'in üzerini görerek Aralık 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Societe Generale analistleri tahvil getirilerinin gelişen piyasalar üzerindeki etkisini değerlendiren raporunda Türkiye'yi; Güney Afrika, Macaristan, Şili ve Kolombiya ile birlikte bu kapsamda en kırılgan ülkeler arasında saydı.

Türkiye'nin risk primi 338 baz puandan işlem görürken iki yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 16,01 seviyesinde.

Ağbal'dan yeni fiyat istikrarı mesajı

Kurda küresel piyasalardaki gelişmeler dolayısıyla yükseliş yaşanırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal bankanın blog sayfasında yayımlanan yazısında fiyat istikrarı vurgusunu yineledi. Fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımların süreceğini ifade eden Ağbal ortaya konan stratejinin de geçici olmadığını açıkladı. Fiyat istikrarının önkoşul olduğunu vurgulayan Ağbal kalıcı fiyat istikrarının Türk Lirası'nı hak ettiği değere kavuşturacağını belirtti.

Ağbal'ın yazısının ardından kurda bir gevşeme yaşansa da, tahvil getirilerinin yükselişi kurun yönünü yine yukarı çevirmesine neden oldu.

TCMB'nin geçen hafta açıkladığı rakamlar parite etkisinden arındırılmış Döviz mevduatları verisine göre bireylerin döviz mevduatlarında düşüş olmadığını gösterdi.

26 Şubat haftasına ilişkin Döviz mevduatı verileri, bireylerin döviz mevduatlarında düşüş ivmesinin başlamadığına işaret etti.

TCMB verilerine göre bu hafta itibariyle yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatları 2,1 milyar dolar geriledi ve 232,7 milyar olarak gerçekleşti. Manşet veride düşüşün neredeyse tamamının tüzel kişilerden geldiği görüldü.

Buna göre 26 Şubat haftası itibariyle manşet veride bireylerin döviz mevduatlarında 4 milyon dolarlık gerileme görülürken, tüzel kişilerin döviz mevduatlarında ise 2,05 milyar dolarlık düşüş görüldü.

TCMB'nin bir önceki haftadan itibaren döviz mevduatları verileri içerisinde yayınladığı parite etkisinden arındırılmış veriye bakıldığında ise gerçek kişilerin döviz mevduatlarının arttığı izlendi.

Bu verilere göre 26 Şubat haftası itibariyle gerçek kişilerin döviz mevduatları 81 milyon dolar arttı. Tüzel kişilerin döviz mevduatlarına parite etkisinden arındırılarak bakıldığında ise düşüşün 2,16 milyar dolar olduğu görüldü.