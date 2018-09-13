Dolarda sert düşüş

Merkez Bankası'nın 625 baz puanlık faiz artışı dolar kurunu 6.43 seviyesinden 6.01 seviyesine kadar düşürdü.

13 EYLÜL, 20180
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Dolarda sert düşüş

Döviz piyasasında hareketli bir gün daha yaşanıyor.

Dün 6.30 seviyelerine gevşeyen ve bu sabah ilk işlemlerde 6.35 civarında olan dolar/TL, öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek faizlerin düşürülmesine yönelik açıklamaları ile sert yükselerek 6.56 seviyesini gördü.

Bu seviyelerden geri gelen ve Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 6.43 civarında bulunan kur, TCMB'nin faiz kararı sonrasında keskin bir düşüş yaşayarak (yüzde 5) 6.01 seviyesine geldi. Euro, benzer bir oranda düşüş yaşayarak 7.01 seviyesine gevşedi.

Kur, saat 14:05'te yüzde 4,1 düşüşle 6.0870 seviyesinde yer aldı. 

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