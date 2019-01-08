Dolar/TL 5.50'yi gördü

Ticaret savaşlarında uzlaşı ve Fed'in sabırlı olacağı beklentileri global piyasalarda iyimserliği desteklerken, dün benzer para birimlerinden negatif ayrışan Türk Lirasında satış baskısı ABD ile ilişkilerin bozulabileceği kaygısıyla arttı ve dolar/TL 5.5030'a kadar yükseldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Türkiye ziyareti nedeniyle TL dünden bu yana baskı altındaydı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yönelik söylemleri ilişkilerin bozulabileceği endişesine neden oldu ve negatif seyri güçlendirdi.

Kur yükseldi, borsa geriledi

Dün gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan, bu sabah güne 5.40 civarında başlayan ve Erdoğan'ın konuşması öncesinde ise 5.42 seviyesinde olan dolar/TL saat 15:53'de yüzde 2 artışla 5.4930'da yer aldı. Aynı saatte euro/TL ise yüzde 1,75 primle 5.2920'den işlem gördü.

Öte yandan güne primle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise 90.400 puanın üzerini gördükten sonra dövizdeki yükselişin etkisiyle satış gördü. Endeks saat 15:53'de 89.815 puanda yer aldı.

"Operasyon hazırlıkları tamam"

Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Bolton'un İsrail'den verdiği mesajı kabul etmemiz, bunu yutmamız mümkün değil. Bolton ciddi bir yanlış yapmıştır. Bu noktada bizim asla taviz vermemiz mümkün değil... Suriye'ye bir askeri harekat için hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Çok yakında bu örgütleri etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz" dedi.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, Bolton'un muhatabının Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın olduğunu belirterek, kendisinin Bolton ile görüşmemesini bir tepki olarak değerlendirmemek gerektiğini ifade etti.

Bolton, pazar günü İsrail'de yaptığı bir açıklamada ABD'nin Suriye'den çekilmesi için yeni bir şart ortaya sürerek; Türkiye'den ABD'nin Suriye'deki Kürt müttefiklerini korumayı kabul etmesini istemişti.