Gerilen ABD-ÇİN müzakereleri ve YSK'nın İstanbul kararı nedeni ile döviz kuru yükseldi. Sabah seansında 6 lira seviyesini test eden dolar/TL öğlenden sonra 6.04 seviyesini gördü.

ABD-Çin müzakerelerine yönelik iyimserliğin kaybolduğu haftaya dolar 6 liradan başlarken, Trump'ın Çin'e gümrük vergilerini artırma kararının yankıları ve YSK'nın İstanbul kararı izleniyor.

Sabah seansında 6 lira seviyesini test eden dolar/TL öğlenden sonra 6.04 seviyesini gördü.

ABD Başkanı Trump'ın yeni açıklaması piyasanın hareketlenmesinde etkili oldu. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) İstanbul seçimine yönelik nihai kararı vermek üzere saat 14:30'da toplandı. Bu arada YSK, AK Parti’nin KHK’lıların oy kullanmasıyla ilgili ikinci itirazını da reddetti.

Dolar/TL 6.04 seviyesine kadar çıkarken, ardından yönünü aşağı çeviren kur, 6.02 seviyelerine çekildi.

Trump'tan bir tweet daha

Trump, bu hafta Washington'da yapılması beklenen ticaret görüşmeleri öncesinde yine Çin'i hedef aldı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "ABD, ticarrette yıllardan bu yana, yılda 600-800 milyar dolar kaybediyor. Çin'e 500 milyar dolar kaybettik. Üzgünüm ama artık bunu yapmaya devam etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sürpriz mesaj atmıştı

Trump, yüzde 10 gümrük vergisi uygulanan Çin ürünlerinde bu oranın Cuma günü yüzde 25'e çıkarılacağını söyledi. Ayrıca vergi olmayan ürünlere de yüzde 25 gümrük getirileceğini bildirdi.

Piyasa beklentisi tarafların kısa sürede uzlaşıya varacakları yönündeydi. Trump'ın açıklamasının ardından Çin'in Shanghai endeksi yüzde 5,2, ABD'nin S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 2 ve Brent petrol fiyatı yüzde 2,15 düştü.