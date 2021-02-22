Dolar/TL 7,05'in üzerine çıktı

Haftanın ilk günü yurt içinde yoğun bir gündem bulunurken, yurt dışı veri takvimi daha sakin görülüyor. Kapasite kullanım oranı, Reel Kesim Güven Endeksi, Hazine İhalesi ve yabancı ziyaretçi sayısı verileri sabah saatleride takip edildi.

Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında 6,96-7,00 bandında dalgalanan dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başladı. Piyasaların açılmasıyla birlikte hızla 7 liranın üzerine çıkan dolar/TL, günün ikinci yarısında 7,05'in de üzerine tırmandı. Saat 15:45 sularında 7,0560 ile gün içi en yüksek seviyeyi gördü. Euro/TL ise 8,45-8,46 seviyelerinden başladığı günde 10 kuruşun üzerinde değerlenerek 8,56'ya çıktı.

ABD Hazine Tahvili faizleri izleniyor

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirileri, Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyesi olan %1.3940'a yükseldi. Enflasyonda yükseliş beklentileri tahvil getirilerini artırmasına yol açarken ve emtia fiyatları da yükseldi.

Deniz Yatırım'dan Orkun Gödek, ABD tahvillerindeki yükselişin küresel piyasalara etkisi için, "Kırılma anının ne zaman ve ne noktada olacağı belirsiz. Haftalık kapanış seviyesi açısından %1.32 seviyesini önemsiyorduk ki geride kalan 5 iş günü içerisinde birçok kez bu nokta etrafında zorlanma olduğunu, kısmen sakinleme eğilimi içerisine girdiğini düşünmüştük. Yanılmışız" dedi ve ekledi:

"Cuma günü gözlenen hareket ve haftalık kapanış bir kez daha kendimizi sorgulama zarureti doğuruyor. Genel yaklaşım bir kenara tercih ettiğimiz teknik analiz de gösteriyor ki yüzde 1.50-56 aralığına doğru hareketlenme isteği sürpriz olmamalı."

Piyasa dolar/TL'ye yansıması açısından ABD tahvillerindeki yükselişin hali hazırda 90 seviyesinin üzerinde seyreden dolar endeksine etkisini izliyor. Öte yandan petrol başta olmak üzere emtiya fiyatlarındaki yükseliş de piyasada takip ediliyor.