Dolar/TL'de dalgalanma devam ediyor

Dolar/TL 'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişim sonrasında yaşanan dalgalanma haftanın ikinci gününde de etkili oldu.
Kurda yükseliş yüzde 1'i aşarken, 7,94 seviyesinin de üzeri test edildi. Kurda sonrasında aşağı yönlü bir hareket izlendi ve Türk Lirası dolar karşısındaki kayıplarını sildi.
TCMB'deki görev değişiminin ardından ilk işlem gününde dolar/TL'de ilk kotasyonlarda yüzde 16'ya varan yükseliş kaydedilmiş ve 8,47 seviyeleri kaydedilmişti. Kurda dalgalı bir gün yaşanırken kapanış 7,80 civarında olmuştu.
BIST 100 endeksi günü yüzde 10’a yakın kayıpla tamamlarken, Türkiye’nin 10 yıllık lira cinsi tahvil getirisi 483 baz puan yükselerek yüzde 18,89’dan kapandı. Aynı vadedeki dolar cinsi tahvil getirisi ise bir günde 138 baz puan tırmandı.
Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi rekor günlük yükselişle 455 baz puana çıktı. Dolar/TL’nin 3 aylık opsiyon volatilitesi de yüzde 32’ye ulaştı.