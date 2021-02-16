Dolar/TL'de düşüş sürüyor, risk primi 283'e indi

Dolar/TL kurunda psikolojik seviye 7'nin kırılmasının ardından haftanın ikinci işlem gününde de kurda aşağı yönlü hareket izleniyor.

16.02.2021 09:54:000
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Dolar/TL'de düşüş sürüyor, risk primi 283'e indi

Dolar/TL 'de haftanın ilk işlem gününde görülen düşüş ivmesi devam ediyor.

Pazartesi günü 6 ayın ardından ilk kez 7 seviyesinin altına inen dolar/TL kuru ikinci işlem gününün ilk işlemlerinde de aşağı yönlü bir seyir izledi. Kurda 6,92'nin altı da test edildi. Küresel piyasalarda doların da gerilediği görüldü. Bloomberg Dolar Endeksi ilk işlemlerde yüzde 0,1 düşüş kaydetti. Gelişmekte olan ülke para birimleri Güney Afrika randı öncülüğünde dolara karşı artıda.

Türkiye'nin risk primi 283 baz puan seviyesine kadar çekildi. Gösterge tahvil faizi ise yüzde 14,81 seviyesinde.

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