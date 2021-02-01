Döviz kurları baş aşağı: Dolar 7,20'yi, Euro 8,70'i gördü!

Geçen haftayı 7,32'nin hemen altında tamamlayan dolar/TL, 7,20'ye kadar gerilerken; euro/TL ise 8,88'den kapattığı geçen haftanın ardından 8,70-8,71 bandına çekildi.

1.02.2021 15:26:000
Paylaş Tweet Paylaş
Döviz kurları baş aşağı: Dolar 7,20'yi, Euro 8,70'i gördü!

Geçtiğimiz hafta TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın yılın ilk enflasyon toplantısında piyasalara verdiği net mesajlar ve sıkı para politikası duruşunun korunacağına yönelik açıklamalar Türk Lirası'na desteğini sürdürüyor. 

Diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre çok daha güçlü bir zeminde hareket ettiği gözlemlenen dolar/TL'de düşüş yeni haftanın ilk gününde yüzde 1'in üzerine çıktı. Benzer şekilde hareket eden euro/TL'de de geri çekilmeler yaşanıyor. 

Geçtiğimiz haftayı 7,32'nin hemen altında tamamlayan dolar/TL, hızlı bir düşüşle başladığı haftanın ilk gününde en düşük 7,2000 seviyesini gördü. Euro/TL'deki düşüş dolardan daha hızlı bir şekilde gerçekleşirken geçen cuma 8,88'den kapanan euro/TL kuru, 8,7080'e kadar çekildi. 

Saat 13:35 sularında dolar/TL yüzde 1,40 kayıpla 7,2155'ten; euro/TL ise yüzde 1,83'lük düşüşle 8,7250'den işlem görüyordu. 

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Turizmde kişi başı gelir arttı

Turizmde kişi başı gelir arttı

Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam

Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam

Türkiye'ye 3 yılda 40 milyon dolar yatırım yapacak

Türkiye'ye 3 yılda 40 milyon dolar yatırım yapacak

Covid-19 turizmi vurdu: 2020'de turizm geliri yüzde 65 azaldı

Covid-19 turizmi vurdu: 2020'de turizm geliri yüzde 65 azaldı

Otomobilde lider değişti: Toyota, Volkswagen'i geçti

Otomobilde lider değişti: Toyota, Volkswagen'i geçti

81 ilde otellere 'korona' genelgesi

81 ilde otellere 'korona' genelgesi

Yorum Yaz