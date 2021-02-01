Döviz kurları baş aşağı: Dolar 7,20'yi, Euro 8,70'i gördü!

Geçtiğimiz hafta TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın yılın ilk enflasyon toplantısında piyasalara verdiği net mesajlar ve sıkı para politikası duruşunun korunacağına yönelik açıklamalar Türk Lirası'na desteğini sürdürüyor.

Diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre çok daha güçlü bir zeminde hareket ettiği gözlemlenen dolar/TL'de düşüş yeni haftanın ilk gününde yüzde 1'in üzerine çıktı. Benzer şekilde hareket eden euro/TL'de de geri çekilmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz haftayı 7,32'nin hemen altında tamamlayan dolar/TL, hızlı bir düşüşle başladığı haftanın ilk gününde en düşük 7,2000 seviyesini gördü. Euro/TL'deki düşüş dolardan daha hızlı bir şekilde gerçekleşirken geçen cuma 8,88'den kapanan euro/TL kuru, 8,7080'e kadar çekildi.

Saat 13:35 sularında dolar/TL yüzde 1,40 kayıpla 7,2155'ten; euro/TL ise yüzde 1,83'lük düşüşle 8,7250'den işlem görüyordu.