Döviz mevduatlarında son durum ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre 5 Mart haftasında döviz mevduatları 2,25 milyar dolar geriledi.

11.03.2021 16:27:000
Paylaş Tweet Paylaş
Döviz mevduatlarında son durum ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Döviz mevduatlarıyla ilgili parite etkisinden arındırılmış veri seti beklenen ters dolarizasyon eğiliminin henüz gerçekleşmediğine işaret etti.

TCMB haftalık para ve banka istatistiklerine göre 5 Mart haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 2,25 milyar dolar düşüşle 230,4 milyar seviyesine geriledi.

Verilere göre aynı dönemde bireylerin döviz mevduatlarında 1,8 milyar dolarlık, tüzel kişilerin döviz mevduatlarında ise 441 milyon dolarlık gerileme yaşandı.

Pariteden arındırılmış veriye göre artış var

TCMB'nin 3 haftadır yayımladığı parite etkisinden arındırılmış veri setine göre ise döviz mevduatlarında artış kaydedildi.

Buna göre döviz mevduatlarının 2,25 milyar dolar gerilediği 5 Mart haftasında TCMB parite etkisini 2,65 milyar dolar olarak hesapladı. Bu etki dışarıda bırakıldığında döviz hesaplarında yaklaşık 400 milyon dolarlık bir artış gerçekleşti.

Parite etkisinden arındırılmış veride bireylerin de, tüzel kişilerin de döviz mevduatlarının arttığı görüldü. Buna göre bu veri setine göre bireylerin döviz mevduatları 143 milyon dolar, tüzel kişilerin de 254 milyon dolar yükseldi.


Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Akkuyu’da 3. ünitenin temeli atıldı

Akkuyu’da 3. ünitenin temeli atıldı

EPDK'dan sürpriz karar: Akaryakıt zamlarına inceleme başlattı

EPDK'dan sürpriz karar: Akaryakıt zamlarına inceleme başlattı

Otomobil satışları şubat ayında yüzde 24 arttı

Otomobil satışları şubat ayında yüzde 24 arttı

Türkiye’nin ilk sanal turizm fuarı açıldı

Türkiye’nin ilk sanal turizm fuarı açıldı

Zincir marketlere yeni düzenleme geliyor

Zincir marketlere yeni düzenleme geliyor

Salgına rağmen 2020'de 4,2 milyar TL kar etti

Salgına rağmen 2020'de 4,2 milyar TL kar etti

Yorum Yaz