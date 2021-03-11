Döviz mevduatlarında son durum ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre 5 Mart haftasında döviz mevduatları 2,25 milyar dolar geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Döviz mevduatlarıyla ilgili parite etkisinden arındırılmış veri seti beklenen ters dolarizasyon eğiliminin henüz gerçekleşmediğine işaret etti.

TCMB haftalık para ve banka istatistiklerine göre 5 Mart haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 2,25 milyar dolar düşüşle 230,4 milyar seviyesine geriledi.

Verilere göre aynı dönemde bireylerin döviz mevduatlarında 1,8 milyar dolarlık, tüzel kişilerin döviz mevduatlarında ise 441 milyon dolarlık gerileme yaşandı.

Pariteden arındırılmış veriye göre artış var

TCMB'nin 3 haftadır yayımladığı parite etkisinden arındırılmış veri setine göre ise döviz mevduatlarında artış kaydedildi.

Buna göre döviz mevduatlarının 2,25 milyar dolar gerilediği 5 Mart haftasında TCMB parite etkisini 2,65 milyar dolar olarak hesapladı. Bu etki dışarıda bırakıldığında döviz hesaplarında yaklaşık 400 milyon dolarlık bir artış gerçekleşti.

Parite etkisinden arındırılmış veride bireylerin de, tüzel kişilerin de döviz mevduatlarının arttığı görüldü. Buna göre bu veri setine göre bireylerin döviz mevduatları 143 milyon dolar, tüzel kişilerin de 254 milyon dolar yükseldi.



