Döviz ve altın yükselişte

Güne 5.30 seviyelerinde başlayan dolar/TL 5.3920 seviyesine kadar yükseldi. Yeni yıla yükselişle başlayan gram altın ise önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kazancıyla 218,9 liradan alıcı buluyor.

Küresel borsalarda kayıplar artarken, gelişmekte olan ülke para birimleri de dolar karşısında değer kaybediyor. TL ise dolar karşısında günlük bazda yüzde 2'nin üzerinde kayıpla en çok değer kaybeden para birimi konumunda. TL'yi yüzde 1 kayıpla Güney Afrika randı takip ediyor.

Güne 5.30 seviyelerinde başlayan dolar/TL 5.3920 seviyesine kadar yükseldi. Kur saat 13:42'de 5.3852 seviyesinde yer aldı.

Yeni yıla yükselişle başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kazancıyla 218,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 358 lira, Cumhuriyet altını da 1.466 liradan satılıyor.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu koruyamayacağı beklentisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'i sert eleştirmesinin doların değer kaybetmesine, emtia fiyatlarının ise yükselmesine neden olduğunu söyledi.



Uzmanlar, bu hafta dolar varlıklarda toparlanma, altın fiyatlarında ise geri çekilme beklediklerini belirterek, "Altın fiyatlarında beklediğimiz düzeltme hareketlerinin kısa sürebileceğini belirtmek isteriz. Altının ons fiyatı 1.285 doları yukarı yönlü kırarsa 1.300 dolara kadar yükselebilir." değerlendirmesinde bulundu.



Yurt içinde gram altının yükseliş eğilimine devam etmesi için 217 liranın üzerinde kalıcı olması gerektiğini ifade eden uzmanlar, teknik açıdan gram altında 217 liranın destek, 220 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.