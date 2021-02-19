Morgan Stanley: Dolar/TL 6,80'e inebilir

Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın Şubat faizi sabit tutmasının ardından yeni bir faiz artırımı beklentisiyle dolar/TL'de 6,80 seviyesinin gerçekleşebileceğini öngördü

19.02.2021 12:44:000
Paylaş Tweet Paylaş
Morgan Stanley: Dolar/TL 6,80'e inebilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubat ayında da faizi sabit bırakırken, Morgan Stanley yakın vadede 100 baz puanlık faiz artışının yaşanacağını öngördü.

Aralarında Georgi Deyanov ve Jaiparan S. Khurana’nın olduğu Morgan Stanley analistleri hazırladıkları raporda yeni bir faiz artırımı beklentisiyle Dolar/TL ’nin 6,80’e gerileyebileceği görüşünde.

Enflasyonun Nisan ayına kadar yükselmeye devam etmesini bekleyen analistler TCMB’nin yakın vadede 100 baz puanlık bir faiz artırımına gidebileceğini öngördü.

Morgan Stanley analistleri Türk hisse senetleri için olumlu görüşe sahip olduklarını da yineledi. Raporda hisselere ilişkin, “Ekim sonundan bu yana benzerlerini geride bırakmalarına karşın, Türk hisse senetlerinin çarpanları hala 5 yıllık ve uzun vadeli ortalamalara göre büyük ölçüde iskontolu. BIST 100 endeksinde dolar bazında yüzde 17 yükseliş potansiyeli var” değerlendirmesi yapıldı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Zincir marketlere yeni düzenleme geliyor

Zincir marketlere yeni düzenleme geliyor

Salgına rağmen 2020'de 4,2 milyar TL kar etti

Salgına rağmen 2020'de 4,2 milyar TL kar etti

İstanbul’da simide yüzde 25 zam

İstanbul’da simide yüzde 25 zam

İkinci elde rüzgar tersine döndü

İkinci elde rüzgar tersine döndü

Katar'dan 29 milyar dolarlık LNG yatırımı

Katar'dan 29 milyar dolarlık LNG yatırımı

Küçükbaş sayısı 54,1 milyona çıktı

Küçükbaş sayısı 54,1 milyona çıktı

Yorum Yaz