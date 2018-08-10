Trump tweet attı, dolar sıçradı

Sert hareketlerin yaşandığı Dolar/TL, ABD Başkanı Trump'ın 'Türkiye tweeti' sonrası ise 6.40 zirvesini gördü. Kur, sert yükselişin ardından 6.25'e indi.

10 AĞUSTOS, 20180
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Trump tweet attı, dolar sıçradı

Türk Lirasında değer kaybı hız kesmiyor. Haftanın son işlem gününe sert yükselişle başlayan dolar/TL geniş bantta dalgalanma gösteriyor. Kurda alış - satış kotasyonları arasındaki makas da dikkat çekiyor.

Sabah seansında 6.25 zirvesine gören dolar/TL, bir ara 5.85 seviyelerine indi. Öğleden sonra yeniden 6 liranın üzerine çıkan dolar, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ile ilgili tweet atması sonrası 6.40 zirvesine çıktı.

Benzer hareket euro/TL'de de gözlenirken, parite 7.30'u aştı.

Trump tweetinde "Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi değil" dedi ve çelik vergisini yüzde 50'ye çıkaracaklarını duyurdu. 

Saat 16:00 itibariyle dolar 6.2530 ve euro 7.1520 seviyesinde yer aldı.

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