YSK'nın İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından dün akşam en yüksek 6,1496 seviyesini gören dolar/TL, güne yükselişle başladı.

Gün içinde 6.1985 seviyesine kadar çıkan dolar kuru saat 10:35'de yüzde 1,40 primle 6.1665 seviyesinde. 6.9530'u gören euro/TL aynı saatte yüzde 1,50 artışla 6.9190'dan işlem gördü. Sterlin/TL de 8.1420'yi test ettikten sonra yüzde 1,60 artışla ve 8.0940'da.

Dolar/TL'de kısa vadede 6.00 seviyesinin destek halini geldiğini belirten bankacılar, ilk planda 6.15 seviyesinin izlendiğini, bu seviye üzerinde 6.22'lerin direnç olarak izlendiğini kaydettiler.

Mazbata geri alınacak

AK Parti'nin itirazı üzerine oy çokluğuyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi iptal edilirken, ilçeler için bu yönde bir karar alınmadı. AK Parti ve MHP'nin iptalini istediği Büyükçekmece ve Maltepe seçimleri de yenilenmeyecek.

İptal kararı seçim kurullarının oluşumunun kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle alındı ve YSK kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulları için suç duyurusunda bulundu.

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası da geri alınacak. İmamoğlu'nun yerine seçimlere kadar resmi bir görevlinin kayyum olarak atanması bekleniyor. Tekrar seçim ise 23 Haziran'da yapılacak.

Kurda artış sürecek mi?

Söz konusu kararın ardından analistler, ekonomi ve piyasalar açısından iki ay daha kayıp dönem olacağını, 31 Mart sonrası söz verilen reform uygulamalarının gecikeceğine dikkati çekiyorlar. S-400 ve F35 nedeniyle ABD ile ilişkiler ve TCMB'nin rezervleri gibi diğer risk unsurları da göz önünde bulundurulduğunda TL'deki baskının ve kurdaki yükselişin sürmesi bekleniyor.

Bir aydan fazla süre önce yapılan seçimlerin hala sonuçlanmaması ve belirsizliğin devam etmesi nedeniyle baskı altında kalan TL benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyordu. TL'nin bu sabah itibarıyla yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 14'e yaklaştı.

Bluebay Asset Management'tan Timothy Ash, dün yazdığı notta, "Karar, Türkiye piyasalarını ve ekonomiyi seçimlerin yeniden yapılacağı dönemde korunmasız bırakıyor. AK Parti ekonomi yönetiminin 31 Mart'ta yapılan seçimin ardından çok ihtiyaç duyulan politika normalleşmesi sözünü verdiğini hatırlayın. Şimdi iki ay daha belirsizlik ve makro istikrar için potansiyel riskler olacak" dedi.

TL'yi zorlayan başlıklar

Dün bu gelişme öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ın sürpriz şekilde Çin ürünlerine gümrük vergisini artıracağını açıklamasıyla ticaret müzakerelerine yönelik iyimserlik kaybolmuş, bu gelişme risk iştahını azaltırken TL ile birlikte gelişmekte olan ülke varlıkları satış baskısı görmüştü.

Bugün siyasi parti liderlerinin YSK kararına ilişkin olası açıklamaları izlenecek. Uzmanlar, seçim sürecine yönelik değerlendirmelere bağlı olarak kurda dalgalı görünümün süreceği görüşünde.

Ayrıca ABD-Çin hattında yeni gelişmeler takip edilecek. Trump'ın açıklaması sonrası ilk tepkide 69 doların altına gerileyen Brent petrolün varil fiyatı bir miktar toparlandı 71 doların üzerine geldi.

Diğer taraftan ABD ile ilişkiler TL'yi zorlayan ana başlık olarak gündemdeki yerini koruyor. S-400 krizinin üzerine Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri de ikili ilişkileri geren yeni bir unsur olarak belirdi.

Bu arada Rus haber ajansı TASS'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, S-400'leri kullanacak Türk askerlerinin eğitimine bu ay sonunda Rusya'da başlanacak. Bu kapsamda 100 kadar Türk askeri yaklaşık 5 aylık bir eğitim alacak.