Dolar/TL, yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinde iyimser beklentilerle gün boyunca 5.45'in hemen altında kalmayı sürdürürken, Türkiye'ye İran yaptırımlarından muafiyet tanındığının resmen açıklanmasıyla kurda düşüş hızlandı ve 5.40 seviyesinin altına geriledi.

Türkiye ve ABD'nin "sembolik" olarak adlandırılan bakanlara yönelik karşılıklı yaptırımların kaldırılmasının ardından Türkiye'nin ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan muaf tutulabileceğine yönelik beklentiler de piyasalardaki iyimserliğin ana nedenleri arasındaydı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün yaptığı açıklamada aralarında Türkiye'nin de yer aldığı sekiz ülkeye petrol yaptırımları konusunda geçici muafiyet tanındığını açıkladı.

Yaptırımlardan geçici muafiyetin ham petrol fiyatlarının istikrarsızlaştırılmaması için bu sekiz ülkeye tanınması piyasalarda bekleniyordu.

Küresel piyasalarda devam eden ticaret savaşları, ABD Merkez Bankası faiz artış hızları, İran yaptırımları, Suriye başta olmak üzere jeopolitik endişeler takip edilmeye devam ediliyor.

Cuma günü Türkiye'nin ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan muaf tutulabileceğine yönelik beklentilerle yönünü aşağı çeviren dolar/TL, ABD ile Türkiye'nin bakanlara yönelik yaptırımları karşılıklı kaldırdığı haberi sonrasında 5.45'in altını görmüştü.

Bankacılar enflasyonda Ekim verisi ile birlikte daha belirgin bir dezenflasyonist sürecin başlayacağına ilişkin net bir sinyal gelebileceğini bunun da piyasalarda yeni bir iyimserlik yaşanmasına neden olabileceğini belirtiyorlardı.

Kur bu sabah da güne saat 5.43 civarında güne başladı. Gün içerisinde 5.48 sınırına dayanan kur, İran yaptırımlarından Türkiye'nin muaf tutulduğu açıklamalarıyla 5.3750 seviyesine kadar geriledi. Kur, saat 17:37'de 5.3770 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 6.1290 seviyesindeydi.

Borsada alımlar güçlendi

Haftaya pozitif başlayan BİST 100 endeksi, banka hisselerindeki güçlü performansın devamı ve Türkiye'ye İran yaptırımlarından muafiyet tanındığının resmen açıklanmasıyla 95.500 seviyesinin üzerine çıktı.

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi ve Moody’s’ten gelen negatif açıklamalara rağmen pozitif ayrışma yaşandığına dikkat çeken analistler, düşen petrol fiyatları ve ABD ile ilişkilerin düzelme yoluna girmesi nedeniyle bu durumun sürebileceğini düşünüyor.

10 yıllık faiz yüzde 16,33'e indi

Tahvil-bono piyasasında ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 18.08 seviyesindeydi. İran yaptırımlarının muafiyet beklentileriyle bileşik getiri Cuma günü işlem bazında yüzde 17.80'li seviyelere gerilemişti. Bugün de bono getirilerinde sert düşüş gözlendi. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 16,33 ile 29 Haziran 2018 seviyesine indi.

İki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz ise Cuma günü spot kapanışta yüzde 23.42 seviyesindeydi. Bugün spot kapanış yüzde 22.99 seviyesinde gerçekleşirken valörde işlemler yüzde 22.50'nin altını gördü.