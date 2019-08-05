Yuan 11 yılın en düşüğünde

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yeniden piyasaları germesi ile Asya cephesinde satışlar ağırlık kazandı. Yuan, dolar karşısında 11 yıldan bu yana ilk kez 7 seviyesinin üzerine çıktı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yeniden piyasaları germesi ile Asya cephesinde satışlar ağırlık kazandı. Yuan’ın dolar karşısında 11 yıldan bu yana ilk kez 7 seviyesinin üzerine çıkması ABD Başkanı Donald Trump’ın en son tarife tehdidine karşı Pekin’in para biriminin değer kaybetmesine izin verdiği spekülasyonu ile geldi.

Artan kaygılar nedeniyle Çin Yuan'ı yüzde 1 değer kaybederek dolar karşısında son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi. Önemli destek noktası olarak görülen 7'yi kıran Çin Yuanı, Amerikan Doları karşısında 7.1097 seviyelerine kadar düştü.

Çin Merkez Bankası (PBOC) açıklamasında Yuan’ın sepet kurlar karşısında güçlü ve stabil kalmayı sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca açıklamada ‘Merkez Bankası’nın gerekli tedbirleri almak için yeni araçlar yaratmaya devam edeceği’ bildirildi.

Bu arada Çin'de Shanghay Bileşik Endeksi, 22 Şubat'tan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.