ABD'nin, İran'dan petrol alımı için verilen izni uzatmayacağını açıklamasının ardından Türkiye bu kararın değişmesi için uğraşıyor. Dışişleri sözcüsü, ABD'yi ikna etmeye çalıştıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, İran'a yaptırımlar konusunda ABD'yi ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

Aksoy düzenlediği basın toplantısında, Tüpraş'ın ABD'nin İran yaptırımları konusunu çok yakından takip ettiğini ifade ederek, "Rafineri İran petrolüne uygun, ABD'yi ikna etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin İran'dan alımı ne kadar?

Trump yönetimi, İran'dan petrol alımı için 180 gün süreyle Türkiye, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Hindistan, İtalya ve Yunanistan'a muafiyet tanımıştı. Hafta başında, süresi 2 Mayıs'ta sona erecek ithalat izinlerinin uzatılmayacağı açıklandı.

ABD'nin kararının ardından dün 75,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bugün 73,52 dolara geriledi.

Türkiye, muafiyetin başladığı Kasım 2018'den Ocak sonuna kadar İran'dan toplam 485 bin 214 ton ham petrol ithal etti. Şubat verisi ise henüz yayımlanmadı.

Ticaret mekanizması için çalışılıyor

Bugünkü toplantısında Aksoy ayrıca, İran ile ticaret mekanizması konusunda Ticaret Bakanlığının çalıştığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta, İran ile ticarette Avrupa ülkelerinin kurmaya çalıştığı INSTEX benzeri bir mekanizma kullanmayı düşündüklerini söylemişti. Ayrıca hedeflerinin 30 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu aktarmıştı.

Fransa, Almanya ve İngiltere; ABD yaptırımlarına rağmen İran ile dolar dışı para birimlerinde ticaret yürütebilmek için INSTEX adı verilen bir mekanizma oluşturdu. İran son olarak Mart ayında mekanizmanın birkaç hafta içinde devreye alınacağını tahmin ettiğini açıklamıştı.