Benzine zam geldi

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapılacak.

16 MART, 20200
Paylaş Tweet Paylaş
Benzine zam geldi

Benzinin litre fiyatı 7 kuruş zam yapılacak. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

İndirimle birlikte Ankara'da ortalama 5,62 liradan satılan benzin 5,55 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,53'ten 5,60 liraya İzmir'de 5,63'ten 5,70 liraya yükselecek.

Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak benzinin litre fiyatına geçen hafta iki büyük indirim yapılmıştı. Toplamda 1,1 liraya varan indirimler sonucu benzin motorinden ucuz hale gelmişti.

Motorinin litresi Ankara'da 5,74; İstanbul'da 5,67; İzmir'de ise 5,75 liradan satılıyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Petrol devleri 1 haftada 495 milyar dolar kaybetti

Petrol devleri 1 haftada 495 milyar dolar kaybetti

Mağazalarını iki hafta kapattı

Mağazalarını iki hafta kapattı

Efsane isim, 'hayırseverlik' için yönetimden çekildi

Efsane isim, 'hayırseverlik' için yönetimden çekildi

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.