Brent petrol 75 doları aştı

Brent petrolün varil fiyatı 75 doları aşarken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği "petrol sepeti"nin varil fiyatı 1.83 dolar arttı.

24 NİSAN, 20180
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Brent petrol 75 doları aştı

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent hampetrolünün varil fiyatı yüzde 1.28 artışla 75.02 dolara çıkarken, ABD hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 0.42 artışla 68.93 dolara çıktı.

Küresel piyasalardaki petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerinin etkisiyle, OPEC petrol sepetinin fiyatı da, önceki hafta 67.67 dolar düzeyinden, geçen haftanın son gününde 69.50 dolara yükseldi.

OPEC petrol sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

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