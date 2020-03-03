Gazprom Bulgaristan'a yüzde 40 indirim yaptı

Bulgaristan’a doğalgaz temininde tekel konumundaki Rus enerji şirketi Gazprom'un, bu ülkeye sattığı gazın fiyatında yaklaşık yüzde 40 oranında indirime gittiği bildirildi.

Bulgaristan'ın doğalgaz şirketi Bulgargaz Genel Müdürü Nikolay Pavlov, Başbakan Boyko Borisov ve diğer bazı kabine üyeleri ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, “Yoğun görüşmelerin ardından büyük fiyat indirimi sağlandı. Gazprom ile ilişkilerimizin tarihinde böyle bir indirim görülmemiştir” dedi.

Pavlov, mutabakata bağlanan indirimli fiyatların geçmişe dönük, 5 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağını aktardı.

Başbakan Boyko Borisov da Gazprom'la 7 ay süren görüşmelerin ardından bugün doğalgaz fiyatlarına ilişkin imzalanan sözleşmenin Bulgaristan’a iletildiğini belirterek, Rusya'dan aldıkları gazın fiyatındaki indirimin yüzde 40'ı aştığını söyledi.

FİYAT AÇIKLANMADI



İndirim öncesi ve sonrası doğalgaz fiyatlarına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.