Gazprom Bulgaristan'a yüzde 40 indirim yaptı

Gazprom, Bulgaristan'a verdiği doğalgazda yüzde 40 indirime gitti.

3 MART, 20200
Paylaş Tweet Paylaş
Gazprom Bulgaristan'a yüzde 40 indirim yaptı

Bulgaristan’a doğalgaz temininde tekel konumundaki Rus enerji şirketi Gazprom'un, bu ülkeye sattığı gazın fiyatında yaklaşık yüzde 40 oranında indirime gittiği bildirildi.

Bulgaristan'ın doğalgaz şirketi Bulgargaz Genel Müdürü Nikolay Pavlov, Başbakan Boyko Borisov ve diğer bazı kabine üyeleri ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, “Yoğun görüşmelerin ardından büyük fiyat indirimi sağlandı. Gazprom ile ilişkilerimizin tarihinde böyle bir indirim görülmemiştir” dedi.

Pavlov, mutabakata bağlanan indirimli fiyatların geçmişe dönük, 5 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağını aktardı.

Başbakan Boyko Borisov da Gazprom'la 7 ay süren görüşmelerin ardından bugün doğalgaz fiyatlarına ilişkin imzalanan sözleşmenin Bulgaristan’a iletildiğini belirterek, Rusya'dan aldıkları gazın fiyatındaki indirimin yüzde 40'ı aştığını söyledi.

FİYAT AÇIKLANMADI

İndirim öncesi ve sonrası doğalgaz fiyatlarına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Apple, bu modeller için müşterilerine 25 dolar ödeyecek

Apple, bu modeller için müşterilerine 25 dolar ödeyecek

Alman devinde virüs alarmı: 150 çalışanı karantinaya alındı

Alman devinde virüs alarmı: 150 çalışanı karantinaya alındı

Volkswagen'den 17 milyar euro kar

Volkswagen'den 17 milyar euro kar

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.