OPEC’in temmuzdan itibaren petrol üretimini günde 1 milyon varil artırma konusunda anlaştığı belirtildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) bir kaynak, OPEC bakanlarının OPEC ve OPEC dışı ülkelerin temmuzdan itibaren ham petrol üretimini günde 1 milyon varil artırma konusunda bugün prensipte anlaştıklarını söyledi.

OPEC kaynaklarının verdiği bilgiye göre reel üretim artışı küçük kalacak ve üretim artışı nominal olacak çünkü son dönemde düşük üretim yapan bazı ülkelerin tam kotalara dönmek için zorlanacağı sürede, açığın diğer üreticiler tarafından kapatılmasına izin verilmeyecek.

Kaynak ayrıca, OPEC petrol bakanlarının üretim kısıntısına uyum oranını yeniden yüzde 100'e çıkarmak için ilke anlaşmasına vardıklarını söyledi.