OPEC, petrol kısıntısı üzerinde anlaştı ancak rakam henüz açıklanmadı. Suudi Arabistan'ın beklenenden az kısıntı talep etmesiyle petrol fiyatları 60 dolara geriledi.

Son aylarda petrol fiyatlarında sert düşüş yaratan arz fazlasını gidermek amacıyla üretim kısıntısına karar vermek için Viyana'da toplanan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) bu yönde bir karara vardı.

Ancak üretimin günlük kaç milyon varil azaltılacağına ilişkin nihai karar henüz verilmedi. OPEC'in kısıntı miktarına ilişkin kararını yarın akşam açıklaması bekleniyor.

Bu arada Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih'in günlük 1 milyon varillik kesintinin yeterli olacağını söylemesiyle petrol fiyatları geriledi.

Petrol zengini krallık daha önce günlük 1.3 milyon varil kısıntıdan yanaydı.

Güne 61 doların üzerinde başlayan ve 62 dolar sınırına kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı söz konusu açıklama ile 58 dolar civarına kadar geriledi.

Brent petrol saat 15:00'da yüzde 2'den fazla düştü ve 60 dolardan işlem gördü.